43 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 43 مليار درهم في 5 جلسات، فيما صعد سوق دبي المالي 1.98% في أسبوع، بمكاسب رأسمالية 16.6 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 916.08 مليار درهم من 899.47 ملياراً نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وفي أسبوع، تصدر سهم «طلبات» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 14.8%، وارتفعت أسهم تاكسي دبي 5.9% والإمارات دبي الوطني 5.12% والإمارات ريم للاستثمار 4.9% وسوق دبي المالي 4.7% وتعليم القابضة 4.08%، وأرامكس 4.05%، ودبي الإسلامي 3.7%.

وزاد الوطنية الدولية القابضة 3.6%، وشعاع كابيتال 3.5%، والاتحاد العقارية 3.46%، وأجيليتي للمخازن 3.3%، ودبي للمرطبات 3.3%، وإعمار العقارية 3.2%، وتيكوم 3.15%، وتكافل الإمارات 3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 941.46 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 276.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 194.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 146.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.9 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.75 مليار درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.85% إلى 9495.48 نقطة في أسبوع، ليربح السوق نحو 26 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 845.6 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 469 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 420 مليون درهم.

وحققت أسواق أسهم الإمارات 43 مليار درهم مكاسب في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.891 تريليونات درهم من 3.848 تريليونات نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي منها 2.975 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و916.08 مليار درهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية 9.5 مليارات درهم، سيولة خلال أسبوع منها 6.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.3 مليارات في دبي، بعد تداول 3.3 مليارات سهم، عبر 182.6 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، تباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، بآخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.34% إلى 9495.48 نقطة، بينما تراجع سوق دبي 0.02% إلى 5228.32 نقطة.