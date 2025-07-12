28 مليار درهم مكاسب الأسواق المحلية في أسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية وربح رأسمالها السوقي 28 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.085 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 4.113 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.099 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.014 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 11 مليار درهم، موزعة بواقع 6.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.2 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 4.96 مليارات سهم عبر تنفيذ 221.45 ألف صفقة.

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 12 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1.77% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.002 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 1.014 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 19.7%، وارتفعت أسهم «دريك آند سكل» 13.9%، و«الصناعات الوطنية القابضة» 10.7%، و«دبي للمرطبات» 9.6%، و«دبي للاستثمار» 8.1%، و«تبريد» 6.2%، و«ديار للتطوير» 5.8%، و«جي إف إتش المالية» 5.6%، و«دبي الوطنية للتأمين» 4.25%.

في المقابل، تراجعت أسهم «أجيليتي للمخازن» 17.1%، و«الإسمنت الوطنية» 6%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 4.85%، و«الوطنية الدولية القابضة» 4.3%، و«المزايا القابضة» 4.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 926.7 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة 394.6 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذبا سيولة 272.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 368.5 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.03 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.83% إلى مستوى 10064.81 نقطة، رابحاً 16 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 571.3 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 521.2 مليون درهم، ثم «بريسايت» جاذباً 415.98 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «عمان والإمارات للاستثمار» 15%، و«الاتحاد للتأمين» 13.5%، و«إشراق للاستثمار» 9.3%، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 9.2%، و«إي سفن» 8.4%.

فيما انخفضت أسهم «الشارقة للتأمين» 9.7%، و«فودكو الوطنية» 9.3%، و«إي أس جي» 8.6%، و«رابكو للاستثمار» 7.8%، و«إي سفن- أذونات» 6.6%.

وعلى صعيد أداء أمس، صعدت مؤشرات الأسهم المحلية، في آخر جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي 0.43% إلى 5854.99 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.17% إلى 10064.81 نقطة. (دبي - محمد عباس)

16 ملياراً أرباح سوق أبوظبي

12 ملياراً أرباح سوق دبي

11 ملياراً إجمالي السيولة