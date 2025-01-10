سوق دبي يلامس 5230 نقطة بمكاسب 3.7 مليارات درهم

لامس مؤشر سوق دبي المالي مستوى 5230 نقطة خلال جلسة أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.38 % أو ما يعادل 20 نقطة، مسجلاً 5229.34 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، ليربح السوق نحو 3.7 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والمرافق العامة والاتصالات. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 913.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 916.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

واخترق سهم «إعمار العقارية» مستوى 13 درهماً خلال الجلسة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.39 % عند 12.8 درهماً، في حين تصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.3 %، وتعزز أداء السوق بارتفاع أسهم «بي إتش إم كابيتال» 4.9 %، و«أجيليتي للمخازن» 4.4 %، و«سوق دبي المالي» 3.3 %، و«إعمار للتطوير» 2.2 %، و«دبي الإسلامي» 0.28 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «شعاع كابيتال» بقيمة 17.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على عدد 65 مليون سهم بسعر 0.275 درهم للسهم الواحد.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.1 % عند 0.418 درهم، بينما أقفل سهم طلبات عند سعره السابق 1.64 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 23.15 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 253.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 230.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في الأثناء، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9462.64 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.03 % في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 156.26 مليون درهم، تلاه «لولو القابضة» جاذباً 77.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 71.7 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «جلفار» 14.7 %، و«أم القيوين للاستثمارات» 6.86 %، و«الخليج للمشاريع الطبية» 5 %، و«إمستيل لمواد البناء» 4.88 %.

وارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 2.4 % عند 2.13 درهم، بينما انخفض سهم بلدكو بنسبة 6.8 % عند 1.09 درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة فاقت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و691.07 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 669.3 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 38.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات أمس، وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.02 %، والكويت 0.65 %، بينما تراجعت بورصة قطر 0.14 %، والبحرين 0.23 %.

وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع 0.1 % ليغلق عند 12098 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليارات ريال. وأنهت أسهم سليمان الحبيب، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وبي إس إف، وبنك الرياض، ومعادن، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعد سهم أنابيب بأكثر من 4 % عند 12.70 ريالاً، عقب موافقة الجمعية العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وارتفع سهم نايس ون، المدرج حديثاً في السوق، بنسبة 8 % عند 49 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 32 مليون سهم وبقيمة 1.6 مليار ريال. وصعد سهم كاتريون بنسبة 4 % عند 136 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع عقد تموين مع طيران الرياض بقيمة 2.3 مليار ريال.

في المقابل، تراجع سهم أكوا باور 1 % عند 396.80 ريالاً، وتصدر سهم سلامة تراجعات السوق بنسبة 6 % عند 19.52 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.02 % ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.15 % ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.01 % ليغلق عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.25 % ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74 % ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.