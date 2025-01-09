سوق دبي يستقر فوق 5200 نقطة بدعم «إعمار العقارية»

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.12 مليار درهم في ختام تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و679.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 668.2 مليون سهم عبر تنفيذ 37.1 ألف صفقة. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5200 نقطة في ختام بدعم سهم «إعمار العقارية»، ليغلق مؤشر السوق عند 5209.33 نقاط، منخفضاً هامشياً بـ0.09%. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على 32.4% من إجمالي سيولة سوق دبي بسيولة ناهزت 220.2 مليون درهم، مرتفعاً بـ0.79% ليغلق عند 12.75 درهماً.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 19 سهماً بالسوق مرتفعاً 9.5%، وصعدت في سوق دبي أسهم الاتحاد العقارية 3.9%، وأمان 3%، وارتفع سهم «طلبات» 3.8% ليغلق عند 1.64 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج متخطياً بذلك سعر الطرح. بينما انخفض سهم «سالك» بنسبة 2.9% عند 5.29 دراهم، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.8 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 248.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 238.98 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9465.80 نقطة مرتفعاً 0.28% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 245.25 مليون درهم مرتفعاً 2.8% ليغلق عند 14.6 درهماً في جلسة أمس، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 184.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 100.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «بريسايت» 4.65%، و«أدنوك للإمداد» 4.5%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 4.46%، و«أسمنت الفجيرة» 4.44%، بينما ارتفع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.3% عند 5.44 دراهم.

الأسواق العربية

انخفض مؤشر مسقط 0.08%، في حين ارتفعت بورصة الكويت 0.26%، والبحرين 0.15%، وقطر 0.04%.

وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 12089 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 95.80 ريالاً، و33.50 ريالاً، على التوالي، وانخفض سهم المتحدة الدولية 3% إلى 180 ريالاً.

وأنهت أسهم إس تي سي، وبنك البلاد، وبي إس اف، والبنك الأول، واتحاد اتصالات، ومعادن، وبنك الرياض، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%. في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 28 ريالاً.

وصعد سهم نايس ون، في أولى جلساته بالسوق الرئيسية، بنسبة 30% عند 45.50 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم وبقيمة 64 مليون ريال، مع طلبات شراء بلغت نحو 10 ملايين سهم.

وارتفع سهم إكسترا بنسبة 2% عند 95.90 ريالاً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2024 إلى 177 مليون ريال.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقاط.