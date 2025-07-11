سوق دبي يستقر قرب 5830 نقطة بسيولة 818 مليون درهم

حافظ مؤشر سوق دبي المالي على أعلى مستوى له منذ مايو 2008، مستقراً قرب 5830 نقطة أمس، إذ تراجع مؤشر السوق هامشياً بـ 0.07 %، أو ما يعادل 3.9 نقاط، إلى مستوى 5829.88 نقطة.

وقاد سهم «الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 11 %، عند 78.95 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بقيمة 103.5 ملايين درهم، مستقراً عند 14 درهماً، تلاه «دريك آند سكل» بـ 100 مليون درهم، مرتفعاً 8.3 %، عند 0.353 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 85.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 10.8 %، والصناعات الوطنية القابضة 5.3 %، والخليج للملاحة 3.3 %، فيما انخفضت أسهم ديار للتطوير 3.8 %، وإمباور 2.3 %، وجي إف إتش المالية 2.2 %، والاتحاد العقارية 1.75 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم مصرف عجمان، بقيمة إجمالية 103.4 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 73.9 مليون سهم من أسهم المصرف، بسعر تنفيذ 1.40 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 27.4 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 187.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 160 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 10047.75 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ 0.01 %.

وتصدر «بريسايت» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 123 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 121 مليون درهم، ثم «سبيس42»، بسيولة 78.45 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم بريسايت 7.3 %، وأبوظبي للموانئ 6.3 %، وأجيليتي جلوبال 4.96 %، ومجموعة أرام 4.14 %، في المقابل، تراجعت أسهم الشارقة للتأمين 9.7 %، والخليج اﻻستثمارية 8.3 %، والبنك العربي المتحد 6.7 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.8 %.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.14 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و818.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.2 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 44.35 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.01 %، وقطر 0.02 %، والبحرين 0.13 %، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.88 %، ومسقط 0.13 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.52 %.

السعودية

وانخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بشكل طفيف، بنسبة 0.01 %، ليغلق عند 11277 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم جبل عمر، ومدينة المعرفة، وطيران ناس، وإس إم سي للرعاية الصحية، وأسمنت الجوف، والمراعي، ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 1 و4 %، فيما انخفض سهما مصرف الراجحي، وأكوا باور، بنسبة 1 % عند 95.80 ريالاً، و246 ريالاً على التوالي.

وتصدر سهم مسار تراجعات السوق بنسبة 6 %، عند 25.06 ريالاً، في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 25.04 ريالاً.

وارتفعت أسهم الأهلي السعودي، ومعادن، وسابك للمغذيات، ودار الأركان، بنسب تراوحت بين 1 و3 %، وتصدر سهم سهل ارتفاعات السوق بنسبة 10 %، عند 19.33 ريالاً.

وسجل سهم الصناعات الكهربائية، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 8.85 ريالات، بنسبة ارتفاع 3 %، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.52 %، ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.42 %، ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.51 %، ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.4 %، ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.36 %، ليغلق عند مستوى 13703 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم البورصة الأردنية منخفضاً بنسبة 0.03 %، إلى 2843.46 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 29.3 مليون دينار، مقارنة مع 9.4 ملايين في الجلسة الماضية.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.95 %، إلى 17.7 ديناراً، وسهم البنك الأردني الكويتي 1.32 %، إلى 2.99 دينار، في المقابل، ارتفع سهم البنك العربي 0.34 %، إلى 5.86 دنانير، وسهم مصفاة البترول 0.19 %، إلى 5.17 دنانير.