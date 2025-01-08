سوق دبي فوق 5200 نقطة بمكاسب 2.7 مليار درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.45% أو ما يعادل 23.23 نقطة، مسجلاً 5213.93 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، ليربح السوق نحو 2.7 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 911.5 مليار درهم في نهاية أول أمس إلى 914.16 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.63% ليغلق عند 21.85 درهماً ليسجل أعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد أن سجل أعلى سعر عند 22.00 درهماً خلال الجلسة، في حين ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بـ3.11% ليقفل عند 7.29 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ 2007، كذلك، صعد سهم «طلبات» 6.76% إلى 1.58 درهم، وكان قد تخطى مستوى الطرح عند 1.6 درهم خلال التداول، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 172.3 مليون درهم.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 32 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بالحد الأقصى عند 24.8 درهماً، وتعزز أداء السوق بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 10.6%، و«اكتتاب القابضة» 7.2%، و«تيكوم» 4.4%، و«شعاع كابيتال» 4.1%.

وانخفض سهم ديوا بنسبة 2.4% عند 2.81 درهم، بينما انخفض سهم سالك بنسبة 1.6% عند 5.45 دراهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 11.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 287.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 276.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12% إلى مستوى 9439.27 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 172 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 83.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 81.25 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «مجموعة أرام» 14.8%، و«هيلي القابضة» 9.75%، و«إشراق للاستثمار» 5%.

وانخفض سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.1% عند 5.37 دراهم، بينما ارتفع سهم «لولو» بنسبة 1.6% عند 1.95 درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.14 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و811.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 852.1 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 43.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات الخليجية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات أمس، حيث صعد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.70%، ومؤشر مسقط 0.45%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.33% والبحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، بورصة مصر كانت مغلقة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12113 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.7 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 33.80 ريالاً.

وصعد سهم الموسى الصحية، في أول جلساته بـ«تاسي»، بنسبة 15% عند 146 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم وبقيمة 1.2 مليار ريال.

وأنهت أسهم الموارد، ومهارة، وسماسكو، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 7 و10%، عقب صدور قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل النسبة المطلوبة لعدد العمالة المساندة – المنزلية لدى الشركات.

وسجل سهم الإعادة السعودية، أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 63.90 ريالاً مرتفعاً 9%، وسط تداولات بلغت نحو 3.4 ملايين سهم.