تخفيف «رسوم ترامب» المحتمل يصعد بـ«وول ستريت» وأوروبا تنتعش بأسهم التكنولوجيا والبنوك

«داو جونز» 0.07 %

«ستاندرد آند بورز» 0.54 %

«ناسداك» 1.03 %

«ستوكس» 0.3 %

«داكس» 1.56 %

«فايننشال تايمز» 0.31%

«كاك» 2.25 %

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» قبل الإغلاق بفضل التفاؤل بأسهم شركات التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك حيال تقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تتبنى موقفاً أقل تشدداً بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 30 نقطة أو 0.07 % إلى 42762 نقطة، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 30 نقطة أو 0.54 % إلى 5974 نقطة، كما تقدم مؤشر «ناسداك» المجمع 200 نقطة أو 1.03 % إلى 19824 نقطة.

وقادت أسهم الرقائق المكاسب بعد أن أعلنت شركة «فوكسكون» عن إيرادات قياسية للربع الرابع.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» و«برودكوم» بأكثر من 3.2% و2.9% لكل منهما على التوالي، بينما تقدمت أسهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 9%.

حطة التعريفات

وساعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» في تعزيز معنويات السوق، حيث ذكر أن خطة التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب ستكون أضيق مما كان متوقعاً.

ووفقاً للتقرير، فإن الرسوم الجمركية ستغطي الواردات الحرجة فقط.

ودعا ترامب إلى فرض تعريفات عالمية تصل إلى 10% ـ 20% خلال حملته.

وارتفعت أسهم «فورد» و«جنرال موتورز» بنسبة 2%، وسط تفاؤل بأن سياسة التعريفات الجمركية الأكثر تحفظاً من ترامب لن تشعل حرباً تجارية عالمية.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم تقدم أسهم التكنولوجيا والبنوك في مستهل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية في مناطق مختلفة من العالم، منها قراءات التضخم في أوروبا وبيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 % مقتفياً أثر تقدم في «وول ستريت» عند الإغلاق الجمعة.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات الفرعية الرئيسية على مؤشر «ستوكس»، إذ ربحت ما يقرب من 2%، في حين ارتفعت أسهم البنوك 0.7%.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.56% مغلقاً عند 20216 نقطة، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني 0.31% مغلقاً عند 8249 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 2.25% مغلقاً عند 7445 نقطة.

وهناك كثير من البيانات المرتقبة خلال هذا الأسبوع، منها قراءات التضخم في مناطق مختلفة من أوروبا، أولها قراءة التضخم في ألمانيا لشهر ديسمبر المقرر صدورها في وقت لاحق.

ومن المقرر أيضاً صدور الأرقام النهائية لنشاط قطاع الخدمات في ديسمبر في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى ومنطقة اليورو.

وسيكون التقرير الأهم هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو من أهم المؤشرات على اتجاه قرارات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2025.

أما في طوكيو، فقد تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 1% في أول جلسة تداول في عام 2025 وسط موجة بيع بعد صعود المؤشر في نهاية العام الماضي طغت على مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وهبط مؤشر «نيكي» 1.47 % إلى 39307 نقطة بعد الارتفاع 0.13 % في بداية الجلسة.

وسجل المؤشر مكاسب بلغت 4.4 % في ديسمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير من العام الماضي.