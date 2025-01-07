دبي تستضيف 100 متحدث في «آي إف إكس إكسبو» 15 الجاري

تشهد دبي يومي 15 و 16 يناير الجاري فعاليات معرض «آي إف إكس إكسبو إيفنت دبي IFX Expo event Dubai» أكبر حدث من نوعه في مجال التداول، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيكون معرض، أي إف إكس إكسبو دبي 2025 بمثابة منصة استثنائية للمؤسسات المالية ووسطاء التداول من جميع أنحاء النظام البيئي للاستثمار والتداول للالتقاء والتفاعل.

ويوفر المعرض في كل عام فرصاً استثنائية للتواصل مع كبار المسؤولين التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية، والاستفادة من المحتوى الغني الذي يقدمه الخبراء في القطاع، والحصول على الأدوات القيمة لتطوير شركاتهم.

كما يقدم فرصة للمشاركة في مقابلات مع كبار التنفيذيين وقادة الفكر المرموقين في الصناعة، الذين سيجيبون على استفسارات زوار المعرض المتعلقة بأنشطة شركاتهم وأحدث التحركات في الأسواق المالية. ونجح معرض آي إف إكس خلال أكثر من 10 أعوام في ترسيخ مكانته بوصفه منصة مميزة تجمع الخبراء من مجالات التداول الإلكتروني والخدمات المالية والعملات الرقمية.

وتستضيف دورة المعرض في عام 2025 نخبة تضم أكثر من 100 متحدث. ويقدم المعرض بدورته المقبلة لأول مرة فعالية تريدرز أرينا، التي توفر منصة حصرية للتجار من أجل التواصل والمشاركة في نشاطات المعرض.

ويغطي المعرض مجموعة متنوعة من المجالات، بما فيها التكنولوجيا ومزودو الخدمات، وشركات الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، وشركات الوساطة بالتجزئة والوساطة المؤسساتية، ومزودو السيولة وخدمات الدفع والخدمات المصرفية، إلى جانب التواصل مع شركاء الشركات والمستثمرين وخبراء التنظيم والامتثال.