سوق دبي يحلّق ويقود ارتفاعات البورصات العربية

حلّق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، إذ صعد مؤشر السوق بـ1.25% أو ما يعادل 64 نقطة، وهي أعلى وتيرة ارتفاع يومية في 3 أسابيع، مسجلاً 5190.7 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 12 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 899.47 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 911.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «تعليم القابضة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.9%، واستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 36% من سيولة سوق دبي بقيمة إجمالية جاوزت 217 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «شعاع كابيتال» 5.01%، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2023، كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 4.88%، و«طلبات» 4.2%، و«إعمار العقارية» 1.19%، و«إعمار للتطوير» 1.83% و«ديوا» 0.69%، و«سالك» 0.91%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة، أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 56.64 مليون درهم بجلسة، أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 293.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 237.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.13% إلى مستوى 9428.43 نقطة في جلسة، أمس، ليربح السوق نحو 19 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 177.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 162.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 108.8 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 14.3%، و«رابكو للاستثمار» 9.8%، و«ملتيبلاي» 6.47%، و«آيبيكس للاستثمار» 5%، وزاد «العالمية القابضة» 1.07%، و«الدار العقارية» 3.68% و«ملتيبلاي» 6.47%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 31 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.848 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.880 تريليونات درهم بنهاية جلسة، أمس، موزعة بواقع 2.968 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و911.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و601.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 593.3 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 34.6 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات الخليجية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات، أمس، وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.23%، والكويت 0.12% وقطر0.07%، بينما تراجعت بورصة البحرين 0.10%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 12105 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال. وارتفع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 97.60 ريالاً. وأنهت أسهم أسترا الصناعية، والعقارية، وسال، والماجد للعود، والخدمات الأرضية، والموارد، وكابلات الرياض، ومجموعة إم بي سي، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و6 %. وصعد سهم سليمان الحبيب، بنسبة 3 % عند 294 ريالاً.

في المقابل، هبط سهم كهرباء السعودية، بنسبة 2 %. كما تراجع سهم سابك 1%، وتراجع سهم الوطنية للتعليم، بنسبة 3 %، وانخفض سهم المتحدة الدولية 2%.

مصر

وخارج منطقة الخليج، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.