أسهم التكنولوجيا تقود مكاسب «وول ستريت».. وتجاهل لـ«رسوم ترامب»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تقييم المستثمرين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السياسات الجمركية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% أو 215 نقطة إلى 44463 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.5% إلى 6257 نقطة، وارتفع ناسداك المركب بأكثر من 1%.

وجاءت المكاسب بدعم من أسهم التكنولوجيا بقيادة «إنفيديا» الذي ارتفع بأكثر من 2.5%، فيما ارتفع سهم «ستاربكس» بنسبة 2.5% إلى 97.30 دولاراً، بعدما ذكرت «سي إن بي سي» أن الشركة تلقت عروضاً لبيع حصة في وحدتها بالصين، في صفقة ترفع قيمة أعمال سلسلة المقاهي هناك إلى 10 مليارات دولار.

وقال «سكوت هيلفشتاين» رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلوبال إكس» في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن تصريحات «ترامب» تُعد بمثابة تذكير للأسواق بأن التوترات التجارية لم تنتهِ بعد، وقد يكون هذا مصدراً لمزيد من التقلبات في المستقبل.

«الأوروبية»

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بأسهم قطاع الدفاع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على إحراز تقدم بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة 0.75% إلى 549.83 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 565.18 نقطة، والمسجل في الثالث من مارس.

وقفز داكس الألماني بنسبة 1.21% عند 24499 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 24514 نقطة، وزاد كاك الفرنسي بنسبة 1.3% إلى 7865 نقطة.

فيما أضاف فوتسي البريطاني 0.2% عند 8872 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الشهر الماضي عند 8902 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية 1.1 بالمئة، بينما صعدت أسهم البنوك واحداً بالمئة تقريباً. وتقدمت أسهم شركات الطاقة 0.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، بالتزامن مع صعود المؤشر الأوسع نطاقاً مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وخلال تعاملات الأربعاء، صعد مؤشر «ستوكس الأوروبي» الفرعي لقطاع البنوك بنسبة 1.92% إلى 209.77 نقطة. وذلك بالتزامن مع صعود سهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 3.55% إلى 51.76 يورو (60.59 دولاراً)، و«دويتشه بنك» بنسبة 2.45% إلى 25.62 يورو.

اليابان

وتخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليجري تداوله دون تغير يذكر، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح من الارتفاع الأخير.

وانخفض نيكاي 0.03 بالمئة إلى 39677.42 بحلول منتصف الجلسة، بعد أن ارتفع 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 39971.06. وتأرجح المؤشر بين المكاسب والخسائر الهامشية خلال الجلسة. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فارتفع 0.3 بالمئة إلى 2824.93 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري: «فتح المؤشر نيكاي على ارتفاع مدعوماً بضعف الين مقابل الدولار.

ولكن بمجرد أن ارتفع نيكاي بالقرب من مستوى 40 ألف نقطة، باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح»، وأضاف «السوق متماسك مع ارتفاع المؤشر توبكس».

وتخلى السهمان ذوا الوزن الثقيل المرتبطان بالرقائق الإلكترونية أدفانتيست وطوكيو إلكترون عن مكاسبهما المبكرة، ليتراجع الأول 1.87 بالمئة والثاني 0.92 بالمئة.

وخسر سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.18 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات على خلفية ضعف الين، إذ صعدت أسهم تويوتا موتور 1.36 بالمئة وهوندا موتور 2.83 بالمئة. وتراجع الين 0.2 بالمئة إلى 146.91 مقابل الدولار.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أسبوعين خلال الليل. وقفز مؤشر شركات تكرير النفط ثلاثة بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 82 بالمئة وانخفض 15 بالمئة واستقر اثنان بالمئة منها.