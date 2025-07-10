«إنفيديا» تفتتح نادي الـ 4 تريليونات دولار

قفزت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 2.5% الأربعاء إلى 164 دولاراً، متجاوزة قيمتها السوقية البالغة 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، حيث تهافت المستثمرون على أسهم عملاق التكنولوجيا الذي يُطوّر الأجهزة اللازمة لازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تُعدّ شركة تصنيع الرقائق أول شركة تحقق هذه القيمة السوقية على الإطلاق.

وتجاوزت إنفيديا شركات مثل مايكروسوفت وآبل، اللتين وصلتا إلى حاجز 3 تريليونات دولار قبل إنفيديا.

كما تُعدّ مايكروسوفت أحد أكبر وأهم عملاء إنفيديا. تجاوزت الشركة، التي تأسست عام 1993 ومقرها كاليفورنيا، حاجز 2 تريليون دولار لأول مرة في فبراير 2024، وتجاوزت 3 تريليونات دولار في يونيو.

انتعشت أسهم شركة إنفيديا بنحو 74% من أدنى مستوياتها في أبريل، عندما تأثرت الأسواق العالمية بموجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تبلغ حصة إنفيديا 7.3% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهي الأكبر على المؤشر. بينما تستحوذ شركتا التكنولوجيا العملاقتان، «أبل» و«مايكروسوفت»، على حوالي 7% و6% على التوالي.

استفادت إنفيديا بشكل كبير من الطلب المتزايد على أجهزة ورقائق الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022.

وقد رسّخت الشركة مكانتها كرائدة حاسمة في إنشاء وحدات معالجة الرسومات التي تُشغّل نماذج اللغات الكبيرة.