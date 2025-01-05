أسهم السعودية تتراجع ومصر تواصل المكاسب

أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض اليوم الأحد وسط موجة لجني الأرباح لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر المكاسب للجلسة الثانية.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة إلى 12070 نقطة مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وسهم شركة أكوا باور واحدا بالمئة.

وفي قطر تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10478 نقطة مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، 1.3 بالمئة وهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمئة.

وقال سامر حسن كبير محللي السوق لدى إكس.إس دوت كوم إن البورصة القطرية تنتظر محفزات واضحة لتحديد الاتجاه.

وأغلق المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان على انخفاض 0.1 بالمئة ليسجل 4570 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6 بالمئة إلى 7839 نقطة.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة إلى 30184 نقطة مدعوما بارتفاع سهم السويدي إليكتريك 8.4 بالمئة.