تأثير متباين لحرب الرسوم الجمركية على مؤشرات الأسواق العالمية

سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أداء متبايناً في وقت يقيم فيه المستثمرون تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية ويأملون في أن تنزع المحادثات المقبلة مع الشركاء التجاريين فتيل حرب تجارية شاملة محتملة. وخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.29 %، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.03 %، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.11 %.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مدعومة بأداء شركات الرعاية الصحية والطاقة في وقت يقيم فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية والموعد النهائي الجديد للتوصل إلى اتفاقيات تجارية.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على ارتفاع 0.41 % مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وتقدمت أيضاً مؤشرات رئيسية أخرى في أوروبا، إذ ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.55 %، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.54%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.56 %.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة الكبرى 1.1 % على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام. وصعد المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية 0.8 % مع تقدم سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية لصناعة الأدوية 2%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن 14 دولة ستواجه رسوماً جمركية تتراوح من 25 %، لدول من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، إلى 40 %، وذلك لدول منها لاوس وميانمار. لكن مع تأجيل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم إلى الأول من أغسطس، أتاح ذلك فرصة مدتها ثلاثة أسابيع للدول للضغط من أجل شروط أفضل، مع إطالة أمد حالة عدم اليقين التجاري.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني مدعوماً بتراجع الين وبمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وارتفع «نيكاي» 0.26 % إلى 39688.81 نقطة. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.17 %.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن إدارته ستواصل المفاوضات مع البيت الأبيض سعياً للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين. والمحادثات مع طوكيو متوقفة منذ أسابيع بعد أن كان فريق ترامب يشير لها في البداية على أنها نجاح مبكر محتمل، وهو ما يعود إلى حد كبير لرسوم جمركية 25 % على واردات السيارات اليابانية.

وقال ماسايوكي كيشيكاوا كبير محللي شؤون الاقتصاد الكلي لدى «سوميتومو ميتسوي دي.إس أست مانجمنت»: من الواضح جداً أنه سيكون من الصعب للغاية التغلب على العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن السيارات. ورأى أن الرسوم الجمركية البالغة 25 % على القطاع ستظل قائمة. واعتبر أن أفضل نتيجة لليابان ستكون خفض النسبة من 25 % إلى الحد الأدنى البالغ 10 % الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الشركاء التجاريين.