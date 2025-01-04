6 مليارات درهم سيولة أسهم الإمارات في 4 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 6 مليارات درهم في 4 جلسات، موزعة بواقع 4.09 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.94 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.01 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 117.2 ألف صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على 40.3% من سيولة سوق دبي المالي في 4 جلسات، بسيولة ناهزت 778.7 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5126.74 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ 0.06% في 4 جلسات.

وفي 4 جلسات، تصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات سوق دبي بـ 13.4%، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.5%، وشعاع كابيتال 4.06%، وباركن 3.97%، وسبينس 3.7%، والوطنية للتأمينات العامة 3.3%، وأمان 3.9%. أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9322.75 نقطة منخفضاً 0.05% خلال 4 جلسات. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 708 ملايين درهم في 4 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 282 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 180.4 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5126.74 نقطة، متراجعاً بـ 0.52%، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستقراً عند مستوى 9322.75 نقطة. وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي خلال جلسة أمس أسهم أجيليتي للمخازن 3.09%، وسبينس 2.45%، وبي إتش إم كابيتال 1.97%، ودبي التجاري 1.84%. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة أمس.