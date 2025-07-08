ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد تأجيل موعد التعريفات وتراجع الصادرات الألمانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لأحدث أخبار التعريفات الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتظار مزيد من المعلومات حول الاتفاقيات التجارية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.24%، وصعد مؤشر كادي 40 الفرنسي بنسبة 0.14%، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1%، وانخفض ستوكس الأوروبي 0.04%، وارتفع فوتسي الإيطالي 0.46%.

وتلقى المستثمرون الأوروبيون دفعة طفيفة يوم الثلاثاء مع وجود مؤشرات على أن إدارة ترامب منفتحة على مزيد من المفاوضات بشأن الصفقات التجارية، حتى بعد التهديدات بزيادة التعريفات التجارية الأمريكية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الاثنين يمدد موعده النهائي في 9 يوليو للاتفاقيات التجارية إلى 1 أغسطس، مضيفاً: إن هذا الموعد النهائي الجديد لفرض تعريفات متبادلة «ليس ثابتاً بنسبة 100%»، وإنه منفتح على مقترحات بديلة إذا طلب الشركاء التجاريون تغييرات.

كما أعلن عن معدلات تعريفة جديدة على 14 دولة، بما في ذلك اليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وصربيا وتونس، محذراً من أن رسوماً بنسبة 25% على حلفاء رئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية ستدخل حيز التنفيذ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات.

ومن الجدير بالذكر أن التعريفات الأعلى لن تجتمع مع التعريفات القطاعية المعلنة سابقاً مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.

لم يكن الاتحاد الأوروبي من بين الدول التي تلقت معدل تعريفة جديداً، ولا يزال يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول يوم الأربعاء بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب «تبادلاً جيداً»، حسبما قال متحدث باسم المفوضية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأوروبية، أظهرت البيانات الرسمية يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر من المشتريات القوية توقعاً للتعريفات الأمريكية.

وانخفضت الصادرات بنسبة 1.4% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يقل عن التراجع المتوقع البالغ 0.2%، مع انخفاض صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أبريل.

وفي قطاع الشركات، قالت Novartis إنها حصلت على موافقة في سويسرا لدواء Coartem Baby، الذي قالت إنه أول دواء لعلاج الملاريا لدى الرضع والأطفال الصغار.

أفادت شركة الطاقة النمساوية OMV عن انخفاض في أسعار الطاقة وأحجام الإنتاج في الربع الثاني من عام 2025، بينما ارتفعت هوامش المواد الكيميائية، وفقاً لتحديثها التجاري المؤقت الصادر يوم الثلاثاء.

أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء وسط عدم اليقين بشأن التأثير المحتمل لزيادات التعريفة الجمركية من الرئيس ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين، في حين أضافت المخاوف المستمرة من زيادة إنتاج أوبك+ مزيداً من الضغط.

وانخفضت عقود خام برنت بنسبة 0.5% إلى 69.25 دولاراً للبرميل، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 67.50 دولاراً للبرميل.

أثارت تعريفات ترامب عدم اليقين في جميع أنحاء السوق ومخاوف من أنها قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، يوم السبت أنها ستزيد إنتاج النفط بمقدار 548.000 برميل يومياً في أغسطس.

كانت هذه الزيادة أكبر من زيادات 411.000 برميل يومياً التي تم تنفيذها بالفعل لشهور مايو ويونيو ويوليو.