سوق دبي يتماسك فوق 5150 نقطة بدعم أسهم «الصناعة»

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام تداولات أمس، أولى جلسات عام 2025، موزعة بواقع 850.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و470.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 528.4 مليون سهم عبر تنفيذ 29.5 ألف صفقة. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5150 نقطة بدعم أسهم قطاع الصناعة، ليغلق مؤشر السوق عند 5153.33 نقطة، منخفضاً بـ0.10 %.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على 47.5 % من إجمالي سيولة سوق دبي بسيولة ناهزت 223.3 مليون درهم.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات 16 سهماً بالسوق مرتفعاً 11.45 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «أمان» 6.36 %، و«الإثمار القابضة» 2.5 %، و«سالك» 2.04 %، و«إعمار للتطوير» الذي ارتفع بأكثر من 1.8 % ليغلق عند 13.95 درهماً، وهو مستوى قياسي جديد للسهم.

وشهد سهم «طلبات» تداولات قاربت 117 مليون سهم، حيث ارتفع بنسبة 2.86 % عند 1.44 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم. وأقفل سهم «إعمار العقارية» عند سعر 12.70 درهماً، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنحو 1 % عند 0.937 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 60.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 258.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 197.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في الأثناء، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9322.02 نقطة متراجعاً 1.03 % بنهاية جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 167.5 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 76.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم «الخليج للمشاريع الطبية» 7.14 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 7.03 %، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 6.86 %، و«إشراق للاستثمار» 4.5 %. وارتفع سهم «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» بالنسبة القصوى 15 % عند 37.5 درهماً، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.4 % عند درهمين، وبتداولات قاربت 28 مليون سهم، وانخفض سهم «أبوظبي للفنادق» بنسبة

0.5 % عند 0.6 درهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.

وكان سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر تداولاً مرتفعاً بنسبة 3.9% عند 0.324 درهم، وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم.

الأسواق العربية

في غضون ذلك، تباين معظم أسواق الأسهم العربية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفعت بورصة قطر 0.80 %. فيما انخفض الكويت 0.35 %، والبحرين 0.33 %، ومسقط 0.15 %.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس، على ارتفاع 0.21 % ليغلق عند 12103 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات ريال. وارتفع سهم «مصرف الراجحي»، بنسبة 3 % عند 98.50 ريالاً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مايو 2022، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.

وتصدر سهم «تهامة للإعلان»، ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 16.86 ريالاً، وسط تداولات تجاوزت 10 ملايين سهم، وأنهت أسهم «اليمامة للحديد»، و«علم»، و«الأسماك»، و«الموارد»، و«سال»، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و5 %. وأغلق سهم «الزامل للصناعة»، عند 35.05 ريالاً مرتفعاً 8 %. في المقابل، تراجع سهم «أكوا باور»، بنسبة 1 % عند 400.20 ريال.

مصر

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات عام 2025، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.08 % ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.12 % ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 1.72 % ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.79 % ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65 % ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.