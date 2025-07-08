صندوق المال كابيتال ريت يفتتح الاكتتاب في طرحه العام الإضافي



أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق مدرج في سوق دبي المالي، والذي يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، افتتاح فترة الاكتتاب في طرحه العام الإضافي رسمياً.



ويهدف الطرحُ العام الإضافيُ، المُعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جمع ما يصل إلى 242 مليون درهم من خلال إصدار ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة بسعر 1.12 درهم للوحدة الواحدة (شاملة رسوم الاكتتاب البالغة 0.025 درهم).

ويستهدف الطرح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فترة الاكتتاب لغاية 25 يوليو.

وسيتم استخدام رأس المال الاستراتيجي الذي يتم جمعه من خلال الطرح لتوسيع محفظة الصندوق، وذلك من خلال الاستحواذ على أصول إضافية مُدرة للدخل في قطاعات مرنة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية الحيوية، ما يسهم في حفز نمو الصندوق ويزيد من تنوعه.

وفي إطار الحفاظ على الملكية وتجنب تخفيض رأس المال، سيتم إعطاء الأولوية في التخصيص للمستثمرين الحاليين الذين تظهر أسماؤهم في سجل مالكي الوحدات كما في تاريخ التسجيل (26 يونيو 2025).

وسيُخصص لهؤلاء المستثمرين ما يعادل تقريبا 39 % أو أكثر من إجمالي الوحدات وبحيث تبقى نسبة ملكيتهم دون تخفيض بعد زيادة رأس المال.

ويتضمن التخصيص الثانوي للوحدات غير المكتتب بها حداً أدنى مضمونا للتخصيص يساوي 2,000 وحدة لكل مكتتب جديد مؤهل، وذلك رهناً بالطلب والتوافر.