سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 5800 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 5 يونيو 2008، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.86% أو ما يعادل 49.35 نقطة، مسجلاً 5802.62 نقطة، ليربح السوق نحو 7 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.002 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 1.009 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي الوطنية للتأمين» بالحد الأقصى عند 3.5 دراهم ليقود ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.4%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ148.7 مليون درهم مرتفعاً 0.72% ليغلق عند 14.05 درهماً، وكان السهم قد تخطى أعلى مستوى له منذ مطلع مارس 2024، مرتفعاً 0.9% إلى 14.1 درهماً خلال الجلسة، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 55 مليون درهم صاعداً 1.85% مغلقاً عند 9.34 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2006، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 47.3 مليون درهم مرتفعاً 1.77% ليغلق عند 5.75 دراهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم دريك آند سكل 3.9%، والرمز كوربوريشن 2.94%، والإمارات دبي الوطني 2.75% عند 24.25 درهماً، بعد أن قفز السهم إلى مستوى تاريخي جديد عند 24.35 درهماً خلال الجلسة، فيما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 2.33% إلى 1.76 درهم، بعد أن قفز عند 1.78 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 31 أغسطس 2022.

في المقابل، تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 10%، والاستشارات المالية الدولية 3.45%، وبي إتش إم كابيتال 2.98%، والإمارات ريم للاستثمار 1.64%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة ومصرف عجمان، بقيمة 106.5 ملايين درهم و36.3 مليون درهم على التوالي، إذ تم تنفيذ صفقتين على أسهم الخليج للملاحة، الأولى على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة ما نسبته 1.2% من عدد الأسهم، والثانية على 8.9 ملايين سهم من أسهم الخليج للملاحة ما نسبته 1.1% من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.65 دراهم لكل منهما، كما تم تنفيذ صفقة مباشرة على 25 مليون سهم من أسهم مصرف عجمان ما نسبته 0.9% من أسهم البنك بسعر تنفيذ 1.45 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 99.35 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 241.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 141.98 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتجاوز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10 آلاف نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.25%، ليغلق عند 10006.87 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، رابحاً ما يناهز 7 مليارات درهم.

وتصدر «سبيس 42» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 186.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 111.8 مليون درهم، ثم «برجيل القابضة» بسيولة 102.7 مليون درهم.

وصعدت أسهم برجيل القابضة 14.7%، واﻻتحاد للتأمين 13.5%، والإمارات لقيادة السيارات 10.36%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 8.2%، وانخفضت أسهم إي سفن- أذونات 9.86%، والوثبة الوطنية للتأمين 6.3%، والبنك العربي المتحد 4%، وبريسايت 3.6%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأس مالها السوقي ناهزت 14 مليار درهم في ختام تداولات أمس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.085 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 4.099 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.090 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.009 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و715.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 848.6 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 45.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات الأسواق ارتفاعاً جماعياً في الأداء بجلسة أمس، وصعد «تاسي» السعودي 0.26%، والكويت 0.53% وقطر 0.46%، ومسقط 0.29%، والبحرين 0.00%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.38%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.26% ليغلق عند 11345 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 6 أسابيع تقريباً، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.08 ريالاً، وارتفعت أسهم الأهلي السعودي، والأبحاث والإعلام، ودار الأركان، وجبل عمر، واتحاد اتصالات، وبي إس إف، وعلم بنسب تراوح بين 1 و5%.

وتصدر سهم شمس ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 0.91 ريال. في المقابل، تراجعت أسهم الرياض للتعمير، وكيان السعودية، ومياهنا، وأسمنت أم القرى، وحلواني إخوان، بنسب تراوح بين 2 و4%.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، إذ ارتفع المؤشر الرئيس مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.39%، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.37%. فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.07%.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي بهدف جني أرباح.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.2% إلى 2816.22 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6.8 ملايين دينار.

وتراجعت أسهم البوتاس العربية 0.15%، ومناجم الفوسفات 1.43%، والبنك العربي 0.34%، في حين ارتفع سهم الاتصالات الأردنية 1.03%.