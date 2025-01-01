108.6 آلاف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 2024 بنمو 90.4%

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 108.6 آلاف حساب جديد خلال عام 2024 بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية وتواصل إدراج المزيد من الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 108 آلاف و608 حسابات جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2024 بقفزة 90.4% مقارنة بـ57 ألفا و57 حسابا خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو، و7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر، و13874 حساباً في أكتوبر، 15487 حسابا في نوفمبر، و8298 حسابا في ديسمبر الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 36.3%، مقارنة بنحو 6088 حسابا جديدا في ديسمبر 2023.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال عام 2024 بواقع 40.13 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ24.5 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 16.6 ألف حساب، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7488 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» بـ7355 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 4910 حسابات، و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 1357 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 5.1 ملايين صفقة خلال عام 2024 على 103.7 مليارات سهم، بقيمة جاوزت 213.4 مليار درهم.