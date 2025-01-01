سوق دبي الأفضل خليجياً في 2024 بارتفاع 27 %

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال عام 2024 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 27.07% خلال عام 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 5158.67 نقطة في آخر جلسات العام، ليربح رأسماله السوقي نحو 219.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 906.9 مليارات درهم بآخر جلسات ديسمبر 2024.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج قياسية في أول 9 أشهر من العام الجاري.

وقاد سوق دبي صعود معظم مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها ارتفاعاً في الأداء خلال عام 2024، حيث ارتفعت بورصات الكويت 4.8%، والبحرين 1.25%، ومسقط 0.83%، والسعودية 0.58%، مقابل تراجع قطر 2.4%.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 27.07% أو ما يعادل 1098 نقطة ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية 2023 مغلقاً عند 5158.67 نقطة بنهاية العام الجاري.

وسجل سهم «تكافل الإمارات» أكبر وتيرة صعود في سوق دبي خلال العام الجاري بنسبة 240.15%، تلاه «الوطنية الدولية القابضة» بـ233.3%، ثم «باركن» 131.9%، وإعمار للتطوير 91.6%، ودبي للتأمين 81.2%، وسالك 73.6%، وإعمار العقارية 62.2%، والإسمنت الوطنية 45%، ودو 44.3%، وبنك المشرق 43.4%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي، الاتحاد العقارية 41.7%، والاستشارات المالية الدولية 40.9%، ودبي التجاري 40.5%، والصناعات الوطنية القابضة 35.6%، وجي إف إتش المالية 34.65%، وديار للتطوير 34.5%، وتاكسي دبي 30.5%، والإمارات الإسلامي 28.6%، والإمارات دبي الوطني 23.98%، ودبي الإسلامي 23.95%، وديوا 15.4%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي خلال العام الجاري مستقطباً سيولة بنحو 24.5 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 12.06 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» بأكثر من 9 مليارات درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.6 مليار درهم خلال عام 2024، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 38.6 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 36 مليار درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» مع نهاية تداولات العام الجاري عند مستوى 9419.00 نقطة، متراجعاً 1.66%، لكنه بالرغم من ذلك حقق مكاسب سوقية بأكثر من 35 مليار درهم خلال عام 2024.

وحقق سهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي خلال 2024 مع ارتفاعه بنسبة 276.5%، كما زاد الخليج الاستثمارية 124.6%، وآيبيكس للاستثمار 113.7%، والفجيرة لصناعات البناء 78.9%، وجلفار 69%، والدار العقارية 43.55%، وأدنوك للإمداد 41.8%، وأدنوك للحفر 41%، وأبوظبي الإسلامي 36.6%، وأبوظبي لبناء السفن 31.2%.

وتصدر «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً خلال 2024 مستقطباً سيولة بنحو 56.5 مليار درهم، تلاه «طاقة» بسيولة 25.4 مليار درهم، و«ألفا ظبي القابضة» 21.25 مليار درهم.

مكاسب وسيولة

إلى ذلك، ودّعت أسواق الأسهم المحلية عام 2024 بمكاسب ناهزت 254.5 مليار درهم مدعومة بالمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة.

وارتفع رأس المال السوقي من 3.651 تريليونات درهم في نهاية عام 2023 وصولاً إلى 3.905 تريليونات درهم في نهاية عام 2024، موزعة بواقع 2.998 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و906.9 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وتدعمت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت «باركن» و«سبينس» و«طلبات» و«لولو للتجزئة القابضة» و«ألف للتعليم القابضة» و«إن إم دي سي إينيرجي»، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال 2024 بنحو 446 مليار درهم موزعة بواقع 342.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و103.6 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 139.8 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 7.2 ملايين صفقة.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.42% إلى مستوى 5158.67 نقطة، ليربح رأسماله السوقي نحو 108.2 مليارات درهم، ليواصل السوق مكاسبه للشهر السابع على التوالي، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.99% إلى مستوى 9419.00 نقطة خلال ديسمبر.