«إي اف چي هيرميس» تصدر سندات توريق لـ «بريميوم إنترناشيونال»

أعلنت «إي اف چي هيرميس» أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وتعد تلك الصفقة الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.

وقالت ميّ حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة «إي اف چي هيرميس»، إن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على الشراكة الوطيدة بين «إي اف چي هيرميس» و«بريميوم إنترناشيونال» على مدار سنوات، والتي شهدت تعاون الطرفين المتواصل لتوفير حلول تمويل ابتكارية مصممة خصيصاً لدعم مسيرة نمو «بريميوم إنترناشيونال» واحتياجاتها من السيولة. وأشارت حمدي إلى أن تلك الصفقة، باعتبارها الإصدار التاسع لشركة «بريميوم إنترناشيونال»، تعكس مرونتها والتزامها بتعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية.