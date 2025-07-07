تباين الأسهم الأوروبية مع اقتراب موعد اتفاقيات التجارة

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين للموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو لاتفاقيات التجارة وسط قدر كبير من عدم اليقين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.34%، وصعد مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.14%.

ومع بقاء بضعة أيام فقط حتى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي، يترقب المستثمرون العالميون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبرم أي اتفاقيات مع شركائها التجاريين سعياً لتجنب رسوم جمركية أعلى.

أوقف ترامب العديد من الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر قسوة لمدة 90 يوماً بعد إعلانه عن "يوم التحرير" في 2 أبريل الذي أثار اضطرابات في الأسواق العالمية، وذلك لإتاحة الوقت للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية.

وقال ترامب إن إدارته على وشك الانتهاء من إبرام صفقات مع العديد من الشركاء التجاريين وسترسل خطابات لإخطار آخرين بحلول 9 يوليو بمعدلات أعلى ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى ارتفاع الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب. كان الرئيس قد كشف في أبريل عن رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على الاقتصادات الكبرى، لكنه زاد من حالة الارتباك منذ ذلك الحين من خلال ذكره أن بعض الرسوم الجمركية قد تصل إلى 60% أو 70%.

كما هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتماشى مع "السياسات المعادية لأمريكا" لمجموعة بريكس، وهي مجموعة تجري الولايات المتحدة نفسها محادثات بشأن الرسوم الجمركية معها.

وارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مايو بفضل صناعة السيارات وإنتاج الطاقة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين.

وارتفع الإنتاج بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار.

وأظهرت أرقام من هاليفاكس يوم الاثنين أن أسعار المنازل البريطانية ظلت مستقرة على أساس شهري خلال يونيو، مع قيام المقرض العقاري بتعديل قراءة مايو لتظهر انخفاضاً بنسبة 0.3% بدلاً من انخفاض بنسبة 0.4%.

وأكدت البيانات الحالة الهادئة لسوق الإسكان البريطاني بعد زيادة في الضرائب على معاملات العقارات دخلت حيز التنفيذ في أبريل.

وفي قطاع الشركات، قالت شركة البرمجيات الفرنسية كابجيميني يوم الاثنين إنها أبرمت صفقة للاستحواذ على شركة التعهيد الخارجي المدرجة في نيويورك WNS Holdings مقابل 3.3 مليار دولار.

تهدف كابجيميني إلى إنشاء خدمة استشارية للأعمال تركز على توجيه الشركات حول كيفية إصلاح عملياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي قالت إنها ستجذب استثمارات "كبيرة".

وقالت شل إنها تتوقع ربعاً ثانياً أضعف مدفوعاً بأداء تجاري أقل في قطاعي الغاز المتكامل والكيماويات والمنتجات.

تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بعد أن أعلنت أوبك+ عن خطط لزيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس، مما أثار مخاوف من أن السوق سيصبح متخماً بالمعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 68.18 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 66.46 دولار للبرميل.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، يوم السبت أنها ستزيد إنتاج النفط بمقدار 548,000 برميل يومياً في أغسطس.

هذه الزيادة أكبر من الزيادات البالغة 411,000 برميل يومياً التي تم تنفيذها بالفعل لشهور مايو ويونيو ويوليو.

كما حذرت المجموعة من أنها ستنظر في زيادة أخرى قدرها 548,000 برميل يومياً في سبتمبر خلال الاجتماع القادم في 3 أغسطس.

يمثل هذا القرار استمراراً للتراجع عن التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي بدأها كبار المنتجين مثل المملكة العربية السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا العام لدعم الأسعار.