تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية مع اقتراب الموعد النهائي لرسوم ترامب الجمركية

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تصعيد إدارة ترامب الضغوط على الشركاء التجاريين للإسراع في إبرام اتفاقيات جديدة قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية بعد غدٍ الأربعاء، في ظل اعتزام الولايات المتحدة بدء إرسال رسائل تحذيرية للدول من احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في مطلع أغسطس المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.4%.

وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 39628.41 نقطة، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 23824.18 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3053.55 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3464.78 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8576 نقطة

كما تراجعت أسعار النفط بعد أن اتفقت أوبك بلس، السبت الماضي، على زيادة الإنتاج في أغسطس بواقع 548 ألف برميل يومياً، مما أدى إلى تسريع زيادات الإنتاج منذ أن قفزت أسعار النفط ثم تراجعت في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.

وقالت مجموعة «نومورا» في تعليق: «نتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات حتى حلول الموعد النهائي في 9 يوليو الجاري، عند انتهاء فترة التوقف المؤقتة البالغة 90 يوماً على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها الرئيس ترامب على الشركاء التجاريين من خارج الصين».

وأظهر تقرير، الخميس الماضي، أن أداء سوق العمل الأمريكي كان أقوى مما توقعته وول ستريت.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الخميس الماضي، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، مسجلاً رقماً قياسياً للمرة الرابعة خلال خمسة أيام.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 344 نقطة، أي بنسبة 0.8%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 92 سنتاً ليصل إلى 66.08 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 96 سنتاً ليصل إلى 67.65 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 144.77 يناً يابانياً من 144.44 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1772 من 1.1779 دولار.