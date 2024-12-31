الأسهم الصينية تنهي 3 سنوات من الخسائر وترتفع 16% في 2024



أنهت سوق الأسهم الصينية سلسلة خسائر استمرت على مدار 3 سنوات، لتحقق مكاسب في عام 2024 رغم تراجعها في ختام تعاملات الثلاثاء. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.60% إلى 3945 نقطة عند الإغلاق، لكنه اختتم تعاملاته السنوية مرتفعاً بنحو 16% بعد تسجيل خسائر على مدار الأعوام الثلاثة السابقة.

وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.63% إلى 3351 نقطة، بينما حقق مكاسب سنوية بنسبة 13% بعد عامين من الخسائر. وهبط مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 2.54% إلى 1957 نقطة، لينهي تعاملات 2024 دون المستوى النفسي المهم عند ألفي نقطة.

وأضاف مؤشر بورصة هونج كونج «هانج سينج» نحو 18 نقطة ليسجل 20060 نقطة في ختام جلسة مختصرة ويحقق مكاسب سنوية بنحو 18% بعد خسائر استمرت 4 أعوام. وجاء تراجع الأسهم الصينية على صعيد التعاملات بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمو النشاط الصناعي في ديسمبر بأقل من المتوقع. إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 50.1 نقطة من 50.3 نقطة في نوفمبر مقابل توقعات استقراره عند المستوى نفسه، لكنه ظل أعلى مستوى 50 نقطة الذي يشير للنمو للشهر الثالث على التوالي.

وفي المقابل، زاد مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي - يعبر عن النشاط الخدمي ويتضمن أيضاً قطاع البناء - إلى 52.2 نقطة من 50 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى قراءة منذ 9 أشهر. ومن المقرر أن تغلق الأسواق الصينية غداً احتفالاً برأس السنة الميلادية، على أن تستأنف تعاملاتها الخميس.