أسهم الإمارات تودع 2024 بمكاسب 254.5 مليار درهم

ودعت أسواق الأسهم المحلية العام 2024 بمكاسب ناهزت 254.5 مليار درهم لرأسمالها السوقي مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب الإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي من 3.651 تريليونات درهم في نهاية العام 2023 وصولا إلى 3.905 تريليونات درهم في نهاية العام الجاري 2024، موزعة بواقع 2.998 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و906.9 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وتدعمت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت «باركن» و«سبينس» و«طلبات» و«لولو للتجزئة القابضة» و«ألف للتعليم القابضة» و«إن إم دي سي إينيرجي»، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال 2024 بنحو 446 مليار درهم موزعة بواقع 342.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و103.6 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 139.8 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 7.2 ملايين صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 27.07% أو ما يعادل 1098 نقطة ليقفز من مستوي 4059.8 نقطة في نهاية 2023 مغلقاً عند 5158.67 نقطة بنهاية العام الجاري.

وسجل سهم «تكافل الإمارات» أكبر وتيرة صعود في سوق دبي خلال العام الجاري بنسبة 240.15%، تلاه «الوطنية الدولية القابضة» بـ233.3%، ثم «باركن» 131.9%، وإعمار للتطوير 91.6%، ودبي للتأمين 81.2%، وسالك 73.6%، وإعمار العقارية 62.2%، والإسمنت الوطنية 45%، ودو 44.3%، وبنك المشرق 43.4%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي، الاتحاد العقارية 41.7%، والاستشارات المالية الدولية 40.9%، ودبي التجاري 40.5%، والصناعات الوطنية القابضة 35.6%، وجي إف إتش المالية 34.65%، وديار للتطوير 34.5%، وتاكسي دبي 30.5%، والإمارات الإسلامي 28.6%، والإمارات دبي الوطني 23.98%، ودبي الإسلامي 23.95%، وديوا 15.4%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي خلال العام الجاري مستقطباً سيولة بنحو 24.5 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 12.06 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» بأكثر من 9 مليارات درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» مع نهاية تداولات العام الجاري عند مستوى 9419.00 نقطة، متراجعا 1.66%، لكنه بالرغم من ذلك حقق مكاسب سوقية بأكثر من 35 مليار درهم خلال عام 2024.