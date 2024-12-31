أداء متباين للبورصات العربية.. سوق دبي يتوهج عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.46% أو ما يعادل 23.6 نقطة، مسجلاً 5153.24 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 3 سبتمبر 2014، ليربح السوق ما يناهز 3.14 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 899.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 902.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي الوطنية للتأمين» بالحد الأقصى عند 4.96 دراهم ليقود ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، واستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 43% من سيولة سوق دبي بقيمة إجمالية 209.8 ملايين درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم إعمار للتطوير 2.99%، والإثمار القابضة 2%، والإمارات ريم للاستثمار 1.9%، وزاد إعمار العقارية 0.39%، وسالك 0.56%، ودبي الإسلامي 0.71%، وديوا 1.8%. وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 10.4 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 176.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 166.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.95% إلى مستوى 9416.40 نقطة في جلسة أمس، ليربح السوق نحو 55 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 185.15 مليون درهم، تلاه «طاقة» جاذباً 122.6 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 73 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم طاقة 11.5%، والعين اﻷهلية للتأمين 6.7%، وإي سفن - أذونات 6.2%، ورابكو للاستثمار 5%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 58 مليار درهم، بدعم أسهم العقارات والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.838 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.896 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.994 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و902.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 957.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، و486.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 402.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 30.55 ألف صفقة.

أسواق خليجية

وعلى مستوى البورصات الخليجية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات أمس، وصعد «تاسي» السعودي 0.91 %، ومسقط 0.64%، والكويت 0.07%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.22%، والبحرين 0.09%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.27%.