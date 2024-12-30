نيكاي ينهي 2024 مرتفعاً قرابة 20%

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين في آخر أيام التداول لعام 2024 عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وسط جني المستثمرين أرباحا من الأسهم المدرجة على المؤشر الذي ارتفع قرابة 20 بالمئة خلال العام.

وهبط نيكاي 0.96 بالمئة عند الإغلاق إلى 39894.54 نقطة بعد أن فتح مرتفعا 0.11 بالمئة. واختتم التداولات يوم الجمعة عند أعلى مستوى إغلاق في خمسة أشهر عند 40281.16 نقطة بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاث جلسات.

وارتفع المؤشر 19.22 بالمئة هذا العام مدعوما بضعف الين وسياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي ينتهجها البنك المركزي الياباني. وارتفع المؤشر 28 بالمئة في 2023.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 2784.92 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية "باع المستثمرون الأسهم اليوم لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مؤشرات واضحة على تجاوز نيكاي مستويات 40 ألف نقطة".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن المستثمرين متشائمون بشأن السوق في العام المقبل. ربما يريدون فقط تجنب المخاطر خلال إغلاق الأسواق في اليابان بمناسبة العام الجديد".

ومن المقرر إعادة فتح الأسواق اليابانية في السادس من يناير 2025، وذلك بعد إغلاقها بمناسبة عطلة السنة الجديدة بدءا من غد الثلاثاء.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.59 بالمئة مشكلا أكبر الضغوط على المؤشر نيكي. وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.6 بالمئة.