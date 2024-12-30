أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار ارتفاع عائدات السندات

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ دفعت عائدات السندات الحكومية المرتفعة المستثمرين إلى التخارج من الأسهم في نهاية عام إيجابي لأسواق المنطقة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش. وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الصناعية الانخفاضات.

وكانت أحجام التداول ضئيلة قبيل عطلة رأس السنة الجديدة، إذ من المقرر أن تكون عدة أسواق في أوروبا مغلقة في عطلة غدا الثلاثاء.

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة الغموض الذي يكتنف السياسة النقدية العام المقبل واحتمال اتخاذ إجراءات تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في ظل رئاسة دونالد ترامب.

ولا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه إلى تحقيق مكاسب سنوية قدرها 5.9 بالمئة مع قيادة الأسهم الألمانية لمكاسب المنطقة وتراجع الأسهم الفرنسية.

وتراجع سهم سيمنز هيلثنيرز 0.6 بالمئة بعدما قال المدير المالي لشركة سيمنز إيه‭‭.‬‬جي لصحيفة هاندلسبلات إن مجموعة التكنولوجيا الألمانية تجري مراجعة تتعلق بحصة‭‭ ‬‬الأغلبية التي تملكها في وحدة التكنولوجيا الطبية.

وقفز سهم بايوا 21 بالمئة بعدما قالت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقرا وتتاجر في اللوازم والمنتجات الزراعية إنها توصلت إلى اتفاق إعادة هيكلة مع كبار المساهمين والممولين.