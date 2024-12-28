22.2 مليار درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.43 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب ناهزت 22.2 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 899.2 مليار درهم من 876.98 ملياراً في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية. وفي أسبوع، تصدر سهم «الإمارات الإسلامي» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 21 %.

وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 20.2 %، ودبي للمرطبات 18.5 %، وشعاع كابيتال 16.6 %، والأغذية المتحدة 10.6 %، ووطنية إنترناشيونال 9.46 %، وسالك 6.96 %، وسلامة 6.96 %.

وزاد إعمار للتطوير 6.8 %، والإمارات دبي الوطني 4.9 %، وتبريد 4.9 %، والإثمار القابضة 4.2 %، وأمانات القابضة 3.8 %، وسوق دبي المالي 2.04 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 385 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 161.1 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 81.1 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.6 ملايين درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 386.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 380.65 مليون درهم. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9327.62 نقطة متراجعاً 0.25 % في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 347 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 248.8 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية 5.7 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع منها 4.11 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.55 مليار درهم في دبي، بعد تداول على 1.75 مليار سهم، عبر 105.2 آلاف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة ليرتفع مؤشر السوق بـ0.35 % إلى 5129.64 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.52 % إلى 9327.62 نقطة.