سوق دبي الأفضل أداء يومياً عربياً بمكاسب 8.2 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.56% أو ما يعادل 28.3 نقطة، مسجلاً 5111.98 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 23 سبتمبر 2014، ليربح السوق ما يناهز 8.2 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 887.9 مليار درهم في نهاية جلسة، أول أمس، إلى 896.08 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ويتجه مؤشر دبي لتسجيل مكاسب سنوية للعام الرابع على التوالي، إذ ارتفع 25.9% منذ بداية العام 2024، وهي أكبر قفزة منذ عام 2021.

وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي السوق في إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوكالة رويترز: الأساسيات القوية لدبي والبنية الاقتصادية المتنوعة تضعها في وضع فريد مقارنة باقتصادات أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: هناك احتمالات قوية لمزيد من النمو في السوق في ظل التوقعات القوية وأنشطة الاكتتاب الجديدة العام المقبل.

وتصدر سهم «الإمارات الإسلامي» ارتفاعات 35 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.1%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 49 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.39% عند 12.8 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «وطنية إنترناشيونال» 6.2%، و«شعاع كابيتال» 5.4%، و«أمانات القابضة» 3.8%، و«دبي التجاري» 2.58%.

كما وارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.5% وسهم إعمار للتطوير 2%.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2% عند 1.51 درهم. وارتفع سهم دريك آند سكل بنسبة 0.3% عند 0.353 درهم، بينما انخفض سهم طلبات بنسبة 0.7% عند 1.43 درهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة، أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 9.3 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 39.65 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 30.34 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في الأثناء، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9376.69 نقطة متراجعاً 0.41% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 171.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 66.8 مليون درهم، ثم «إن إم دي سي» بسيولة 36.1 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «الخليج للمشاريع الطبية» 5.4%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.74%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 3.1%، و«البنك العربي المتحد» 2.96%.

وارتفع سهم «فينكس» بنسبة 1.6% عند 1.25 درهم، وسهم «دانة غاز» بنسبة 0.7% عند 0.705 درهم، بينما انخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 0.3% عند 0.309 درهم. وكان سهم «ملتيبلاي» الأكثر تداولاً، مغلقاً عند سعره السابق عند 2 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

في غضون ذلك، اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 938.3 مليون درهم، موزعة بواقع 654.06 مليون درهم في سوق أبوظبي، و284.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 328.2 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 16.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات أمس إذ تراجع المؤشر القياسي في قطر للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.50%. وهبط سهم بنك قطر الوطني 1.2% وسهم أوريدو 1.3%.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.26% إلى 4468.19 نقطة. ارتفع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.05% إلى 7350.86 نقطة. كما ارتفع مؤشر البحرين العام 0.04% إلى 1986.06 نقطة.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الخميس على تراجع بنسبة 0.28% ليغلق عند 11859 نقطة، مع تراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 28 ريالاً، و91.90 ريالاً، على التوالي.

وهبط سهم المجموعة السعودية، بنسبة 3% عند 16.68 ريالاً. وكانت الشركة قد أوصت بتخفيض رأس المال بنسبة 10% وإلغاء 75.48 مليون سهم وتوزيع 754.8 مليون ريال على المساهمين بواقع 10 ريالات عن كل سهم ملغى.

مصر

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.16%، حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.187 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 29957 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 36976 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8201 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11269 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة.