أول يناير عطلة الأسواق المالية والبورصة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2025، وبعد التنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، فقد تقرر أن تكون العطلة بهذه المناسبة، الأربعاء 01 يناير 2025، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 02 يناير 2025.

