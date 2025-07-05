10 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي 10 مليارات درهم، مرتفعاً بنسبة 1.22% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي، من 991.96 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 1.002 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليقفز 16.35%، وارتفعت أسهم «النعيم القابضة» 14.7%، و«الأغذية المتحدة» 13.6%، و«الأسمنت الوطنية» 12.98%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 9.8%.

و«الإمارات للاستثمار» 9.7%، و«الاتحاد العقارية» 6.76%. في المقابل، تراجعت أسهم «أجيليتي للمخازن» 17.8%، و«الرمز كوربوريشن» 14.3%، و«دبي الوطنية للتأمين» 8.65%، و«دبي للمرطبات» 6%، و«الصناعات الوطنية القابضة» 5.6%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع، بنحو 1.3 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير»، جاذباً سيولة 412.1 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 290.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 612.2 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.07 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96%، إلى 9981.50 نقطة في أسبوع. وتصدر «أجيليتي جلوبال» النشاط في السوق، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 816.5 مليون درهم في أسبوع، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 622.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 446.8 مليون درهم.

وارتفعت أسهم «بريسايت» 26.14%، و«الصير للمعدات» 17.4%، و«أسمنت الفجيرة» 15.8%، و«سبيس 42» بنسبة 14.5%، و«ألفا داتا» 14.5%، فيما انخفضت أسهم «الاتحاد للتأمين» 9.9%، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.9%، و«سوداتل للاتصالات» 7.5%، و«طاقة» 6.7%، و«إي سفن» 6.14%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 11.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.76 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.03 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 4.27 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 214.2 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي 0.09%، إلى 5753.27 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.008%، إلى 9981.50 نقطة.