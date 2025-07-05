صعود جماعي للأسواق الخليجية في أول أسابيع يوليو

دبي، القاهرة - محمد عباس ومدحت عبد الحميد ووفاء عيد

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بشكل جماعي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، بينما خالفت بورصة مصر الاتجاه.

وجاء الأداء الإيجابي مدفوعاً بتعافي معنويات المستثمرين واستقرار شهية المخاطرة، في ظل تطلعات لاستمرار السياسات النقدية الداعمة عالمياً، وتوقعات بتحسن نسبي في وتيرة التدفقات الاستثمارية، لا سيما في الأسواق الخليجية.

وصعدت أسواق الأسهم المحلية، حيث عزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 1.22% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 16.35% في أسبوع، وارتفعت أسهم النعيم القابضة 14.7%، والأغذية المتحدة 13.6%، والأسمنت الوطنية 12.98%، والوطنية للتأمينات العامة 9.8%، والإمارات للاستثمار 9.7%.

والاتحاد العقارية 6.76%، في المقابل، تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 17.8%، والرمز كوربوريشن 14.3%، ودبي الوطنية للتأمين 8.65%، ودبي للمرطبات 6%، والصناعات الوطنية القابضة 5.6%.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% إلى مستوى 9981.50 نقطة في أسبوع.

وصعدت أسهم بريسايت 26.14%، والصير للمعدات 17.4%، وإسمنت الفجيرة 15.8%، و«سبيس 42» بنسبة 14.5%، وألفا داتا 14.5%، فيما انخفضت أسهم الاتحاد للتأمين 9.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.9%، وسوداتل للاتصالات 7.5%، وطاقة 6.7%، وإي سفن 6.14%.

السعودية

وارتفع السوق السعودي بنسبة 1.59% (أو ما يعادل 176.18 نقطة مقارنة بالأسبوع السابق) وصولاً إلى مستوى 11244.45 نقطة، بتعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو، مقارنة مع 11068.27 نقطة الأسبوع الماضي.

وسجل السوق مكاسب سوقية 176.48 مليار ريال، وصولاً إلى 9.265 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.088 تريليونات ريال الأسبوع السابق.

وسجلت قيم التداول ارتفاعاً وصولاً إلى 29.06 مليار ريال، مقارنة مع 28.09 مليار ريال بالأسبوع الماضي (بما يسجل ارتفاعاً بنحو 3.44%)، بينما بلغت أحجام التداول تراجعاً بنسبة 1.16%، مسجلة 1.48 مليار سهم، مقابل 1.5 مليار سهم الأسبوع السابق.

وتصدرت أسهم «سينومي ريتيل» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 42.44%، تلتها أسهم بان بارتفاع 21.53%، ثم «معدنية» بارتفاع أسبوعي 15.47% ونسيج بـ13.51%، وصدق بارتفاع 12.77%، بينما تصدرت أسهم «أديس» قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.5%، ثم أسهم العقارية بنسبة 5.22%، وأس إم سي للرعاية الصحية بتراجع بنسبة 5.18% ثم جبل عمر بنسبة 4.16%، وأسهم علم بنسبة تراجع 4.12%.

الكويت

وتصدر مؤشر السوق الأول الكويتي ارتفاعات الأسواق الخليجية بنسبة 1.67%، بحوالي 149.52 نقطة، مختتماً الأسبوع عند مستوى 9112.74 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.28% (حوالي 105.98 نقاط) إلى النقطة 8399.35 نقطة، بينما سجل المؤشر الرئيس انخفاضاً بنحو 0.65% (47.47 نقطة) ليغلق عند مستوى 7203.64 نقاط.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 50.20 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بنحو (حوالي 635 مليون دينار)، وسجلت قيم التداول 648.37 مليون دينار، وكمية التداولات 3.06 مليارات سهم عبر تنفيذ 155.60 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم «امتيازات» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 74.29%، تلتها أسهم الأنظمة بـ25.17%، ثم أسهم عقارية بـ24.20%، ونور بنسبة 19.13%، والعقارية بنحو 15.67%.

بينما تصدرت أسهم أجيلتي قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 26.47%، تلتها أسهم مراكز بنسبة تراجع 24.03%، ثم أسهم الإماراتية بانخفاض 21.51%، ووثاق بـ14.44%، وقابضة بنسبة 11.11%.

قطر

وصعد مؤشر بورصة قطر بنحو 0.70% (ما يعادل 74.83 نقطة) منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 10759.49 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم 635.73 مليار ريال، مقارنة مع 631.04 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي. كما بلغت قيم التداول نحو 1.95 مليار ريال، وأحجام التداول 779.37 مليون سهم، عبر 96.71 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم مجمع شركات المناعي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 16.4%، تلتها ميزة كيو إس تي بي بنسبة 5.3%، ثم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.24%، وقطر للتأمين بنسبة 3.68%.

وبلدنا بارتفاع 3%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 6%، تلتها إنماء بانخفاض 2.4%، وشركة الفاتح التعليمية القابضة بانخفاض 2.3%، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 2.2%، والمحار القابضة بتراجع 2%.

البحرين

وحققت بورصة البحرين أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 1946.89 نقطة، كما حقق مؤشر البحرين الإسلامي مكاسب أكبر بلغت 2.97%، مغلقاً عند مستوى 836.09 نقطة. وبلغت الكمية المتداولة أكثر من 16.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.6 ملايين دينار بحريني.

وتصدرت أسهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8%، تلاها بنك البحرين الإسلامي بارتفاع 7.59%، ثم خليجي بنك بنمو 5.95%، فيما تصدرت أسهم شركة عقارات السيف قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 4.92%، تلتها أسهم زين البحرين بتراجع 0.85%، ومجموعة مطاعم الأبراج بخسارة 0.45%.

مسقط

وارتفع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 0.95% في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو وصولاً إلى مستوى 45459.98 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة 52.67 مليون ريال عماني، متراجعاً بنسبة 22.91%، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16.82% ليصل إلى 7,175 صفقة، مقارنة بـ8,626 صفقة في الأسبوع السابق.

وتصدرت أسهم مدينة مسقط للتحلية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.45%، تلاها المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 9.97%، ثم أسهم المركز المالي بنسبة 9.68%، والدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 8.65% والصفاء للأغذية بنسبة 8.18%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم عمان كلورين قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، تلاها أسهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 8.11%، ثم الغاز الوطنية بنسبة 7.87%، وأريدو بـ4.04%، وصلالة لخدمات الموانئ بنسبة 4%.

بورصة مصر تخالف الاتجاه

وخالفت بورصة مصر الاتجاه، ليسجل المؤشر الرئيس «إيجى إكس 30» تراجعاً بنسبة 0.55%، منهياً التعاملات عند مستوى 32820.49 نقطة، لكن مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» سجل ارتفاعاً بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10006.34 نقاط.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 500 مليون جنيه، وصولاً إلى 2.338 تريليون جنيه. وارتفعت قيم التداول إلى 500.3 مليار جنيه.

كما بلغت كمية التداول نحو 8.054 مليارات ورقة، عبر 504 آلاف صفقة، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 359.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 6.402 مليارات ورقة منفذة على 472 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.