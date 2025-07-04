أسهم أوروبا تتراجع مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية الأمريكية.. وشركات الرقائق تدعم «اليابانية»





تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع تقييم المستثمرين حالة الضبابية التي تكتنف عقد صفقات التجارة مع الولايات المتحدة التي اقترب موعدها النهائي في التاسع من يوليو. وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.48 %، والمؤشر في طريقه بذلك لتسجيل انخفاض أسبوعي.

كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.61 %، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.001 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.75%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن ستشرع في إرسال خطابات إلى الدول الجمعة لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة. ومع انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب ومدتها 90 يوماً الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفاً حذراً إذ لم يتمكن عدد من كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى صفقات تجارية بعد.

ويسعى التكتل إلى التوصل إلى «اتفاق من حيث المبدأ» مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي. وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالتعدين انخفاضات القطاعات بتراجع 1.1 %، في حين خسرت أسهم التكنولوجيا 0.8 %.

وتجاوز تشريع طرحه ترامب لخفض الضرائب آخر عقبة في الكونجرس الأمريكي الخميس. وسيوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا في وقت لاحق. وصعد سهم شركة «ألستوم» 1.1 % بعد أن وقعت شركة صناعة القطارات الفرنسية عقدا بقيمة ملياري يورو (2.4 مليار دولار) مع هيئة النقل في مدينة نيويورك.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في «وول ستريت» خلال الليلة الماضية، لكن جني المستثمرين للأرباح حد من المكاسب. وتقدم «نيكاي» بنسبة 0.06 %. واستقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2829.67.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»: ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن «نيكاي» لا يزال ضعيفاً. وأضاف: بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على مؤشر «نيكاي». وصعد سهم «أدفانتست» بنسبة 2.33 %، وسهم «طوكيو إلكترون» 1 %. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأمريكية. وعزز تقرير الوظائف الأمريكي القوي موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 % ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتقدم سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 1.16 %. فيما انخفض سهم «فاست ريتيلينج» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 0.81 % ليشكل أكبر ضغط على مؤشر «نيكي».