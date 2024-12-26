«أمان»: 163.8 مليون درهم الخسائر المتراكمة

أفصحت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وإجراءات معالجتها. وذكرت الشركة في بيان أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 163.8 مليون درهم ويشكل 73 % من رأس مالها البالغ 225.8 مليون درهم.

وبينت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ خسائرها المتراكمة هي خسائر الأنشطة السابقة، بما في ذلك الشركات التابعة والاستثمارات. وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة هي أنها بصدد التخارج من قطاع التأمين والتحول إلى شركة استثمارية.وذكرت الشركة أنها أفصحت عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة بتاريخ 3 أكتوبر 2022، وتم اعتماد الخطة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2023.