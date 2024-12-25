سوق دبي «يلمع» عند أعلى مستوى في عقد.. والبورصات العربية تتأرجح

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.07 %، أو ما يعادل 3.3 نقاط، مسجلاً 5083.68 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 23 سبتمبر 2014، ليربح السوق ما يناهز 1.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 886.1 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، إلى 887.9 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 1.38 درهم، ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 15 %، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 58.8 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 12.75 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال 2.3 %، والفردوس القابضة 2.28 %، ومصرف السلام السودان 2.2 %، ودبي الإسلامي 0.28 %.

وزاد سهم شعاع كابيتال 1.4 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر. ووافق مجلس إدارة البنك الاستثماري يوم الجمعة، على صفقة مع دائن رئيس لإعادة هيكلة تسهيلات مستحقة، قيمتها 208 ملايين درهم (56.64 مليون دولار).

كما ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 1.2 % عند 0.948 درهم، بينما انخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 1.4 % عند 0.352 درهم.

الاستثمار الأجنبي في دبي

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي ، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 14.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 36.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 22.3 مليون درهم.

أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9414.96 نقطة، متراجعاً 0.22 % .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 187.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 67.9 مليون درهم، ثم بنك رأس الخيمة الوطني، بسيولة 42.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم البنك التجاري الدولي 13.8 %، والشارقة للأسمنت 6.3 %، وأبوظبي لبناء السفن 4.66 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.4 %. كما ارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 0.5 % عند 2 درهم.

بينما انخفض سهم دانة غاز بنسبة 0.7 % عند 0.70 درهم، وانخفض سهم لولو بنسبة 0.5 % عند 1.89 درهم، وسهم فينكس بنسبة 0.8 % عند 1.23 درهم، بينما أقفل سهم إشراق للاستثمار عند سعره السابق 0.310 درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 962.9 مليون درهم، موزعة بواقع 719.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و243.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 354.25 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 15.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية .

وهبط المؤشر القطري للجلسة الثالثة على التوالي، ونزل 0.6 في المئة عند الإغلاق، مع نزول كل الأسهم المدرجة عليه تقريباً. وخسر سهم بنك قطر الوطني، بنسبة 0.8 في المئة، كما تراجع سهم قطر لنقل الغاز 1.5 في المئة.

وفي الكويت، أنهى المؤشر الرئيس التعاملات مرتفعاً 0.3 في المئة، إلى 7866 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيس في البحرين على تراجع 0.1 في المئة، إلى 1985 نقطة.

وخسر مؤشر عُمان 0.12 في المئة، إلى 4488 نقطة.

السعودية

انخفض المؤشر السعودي 0.2 في المئة، مع تراجع أغلب القطاعات، ليغلق عند 11892 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال، هي الأدنى منذ فبراير 2023، أي منذ نحو عامين.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 28.10 ريالاً، و92.20 ريالاً، على التوالي، كما نزل سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 3.3 في المئة، وارتفع سهم البحر الأحمر الدولية 6.5 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها أبرمت عقداً بقيمة 318.9 مليون ريال، مع شركة قادة البناء الحديث.

وأنهت أسهم بنك الرياض، والأبحاث والإعلام، ومجموعة صافولا، وأسمنت العربية، ودله الصحية، وإكسترا، ودار الأركان، والمراعي، وإعمار، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وقال جوزف ضاهرية الخبير لدى تيكميل لـ «رويترز»: «من المتوقع أن تحافظ السوق على نمطها المتقلب هذا الأسبوع، مع تحول الاهتمام إلى نتائج الربع الرابع المحتملة في بداية العام الجديد، والطروحات العامة الأولية الجارية».

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.11 في المئة، بدعم من صعود سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.7 في المئة، وتقدم سهم السويدي إليكتريك 0.9 في المئة.

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه، عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.11 %، ليغلق عند مستوى 30005 نقاط، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09 %، ليغلق عند مستوى 36995 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.13 %، ليغلق عند مستوى 13193 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 8210 نقاط، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.21 %، ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.