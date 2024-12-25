سوق دبي يتفوق عربياً بمكاسب 4 مليارات درهم

حقق سوق دبي المالي مكاسب في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.48 % أو ما يعادل 24 نقطة في تداولات أمس، مسجلاً 5080.36 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 23 سبتمبر 2014، ليربح السوق ما يناهز 4 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 881.97 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 886.1 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى عند 21 درهماً ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.75 %، واستحوذ سهما «إعمار» على 31.13 % من سيولة سوق دبي بقيمة 87.9 مليون درهم، ليواصل «إعمار للتطوير» ارتفاعه بنسبة 2.4 % مغلقاً عند 12.75 درهماً، في حين صعد «إعمار العقارية» بـ0.39 % ليغلق أيضاً عند 12.75 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم تكافل الإمارات 6.2 %، و«بي إتش إم كابيتال» 6 %، و«شعاع كابيتال» 5.26 %، و«طلبات» 1.4 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.95 %.

بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.5 % عند 0.405 درهم، وانخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 0.8 % عند 0.357 درهم.

الاستثمار الأجنبي في دبي

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 73.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 66.9 مليون درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بـ47.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 188.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 140.85 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.35 % عند مستوى 9435.21 نقطة في جلسة أمس، ليربح السوق أكثر من 6 مليارات درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 169 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 71.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 49 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بأكثر من 2% عند 13.74 درهماً.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «التجاري الدولي» 14 % بالحد الأقصى، و«مجموعة مير» 6.25 %، و«الخليج للمشاريع الطبية» 5.13 %، و«جلفار» 3.05 %.

وارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 0.4 % عند 0.557 درهم، وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بنسبة 1.3 % عند 0.310 درهم، كما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.1 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 10 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.841 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.851 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.965 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و886.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.12 مليار درهم، موزعة بواقع 837.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و282.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 382.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.8 ألف صفقة.

الأسواق الخليجية

وعلى مستوى البورصات الخليجية، تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات أمس، وانخفض «تاسي» السعودي 0.29 % مع تراجع سهم أرامكو بنسبة 1 % عند 28.25 ريالاً.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 % تحت ضغط انخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 بالمئة وهبوط سهم قطر لنقل الغاز 1.7 بالمئة.

كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.16 % إلى 4486 نقطة، والبحرين بنسبة 0.03 % إلى 1988 نقطة، بينما ارتفعت بورصة الكويت بنسبة 0.25 % إلى 7844 نقطة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر لليوم الثالث على التوالي ونزل 0.48 % مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة وتراجع سهم السويدي إليكتريك 2.1 %.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز توقعات بأن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعه يوم غد.