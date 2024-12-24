4 شركات الأكثر وزناً على المؤشر العام لسوق دبي.. و 3 على الإسلامي

أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي اعتباراً من الاثنين 23 ديسمبر، مع إدراج شركة طلبات هولدينغ إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية.

ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتا «ديوا» وإعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10%، تلتها شركة إعمار للتطوير في المرتبة الثانية بنسبة 5.9%.

وجاءت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر الإسلامي بنحو 10%.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.