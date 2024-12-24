سوق دبي يستقر فوق 5050 نقطة بدعم القطاع المالي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نصف سيولة سوق دبي المالي في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 204.4 ملايين درهم.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5050 نقطة، في ختام تداولات أمس، بدعم أسهم القطاع المالي، ليغلق مؤشر السوق عند 5056.33 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ 0.02%.

وتصدر سهم «الإمارات الإسلامي» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم وطنية إنترناشيونال 6.6%، والإمارات دبي الوطني 3.7%، والإمارات ريم للاستثمار 3.4%، وسوق دبي المالي 0.68%، كما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.7% عند 1.48 درهم.

وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضاً بنسبة 1.6%، عند 12.70 درهماً، وانخفض سهم طلبات بنسبة 2.7% عند 1.41 درهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 21 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 229.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 208.5 ملايين درهم.

في سياق متصل، أعلن سوق دبي المالي، أن يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، عطلة رسمية للسوق، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وأشار السوق إلى أنه سيتم استئناف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق لـ2 يناير 2025.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.54%، إلى مستوى 9402.02 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 326.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.27% في جلسة أمس، تلاه «مجموعة مير» جاذباً 91.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 12.4%، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 63.6 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «إسمنت الفجيرة» 7.2%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 6.5%، وحياة للتأمين 5.4%. وارتفع سهم فينكس بنسبة 1.6% عند 1.26 درهم، وارتفع سهم طاقة بنسبة 1.9% عند 3.17 دراهم، بينما انخفض سهم ميلتيبلاي بنسبة 0.5% عند 1.95 درهم.

رسملة وسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.84 تريليونات درهم، في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.959 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و881.97 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و413.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 451.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 26.9 ألف صفقة.

الأسواق الخليجية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، مقتفية أثر الأسهم العالمية. وصعد «تاسي» السعودي 0.84% بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وزاد مؤشر مسقط 0.10%، والكويت 0.08%، بينما تراجع قطر 0.20% مع تراجع أغلب القطاعات المدرجة عليه، ونزل مؤشر البحرين 0.29%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر لليوم الثاني على التوالي إذ انخفض 0.8 بالمئة وسط خسائر بجميع الأسهم تقريبا. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة فيما هبط سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 2.6 بالمئة.