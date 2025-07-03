الأسهم العالمية تحتفل ببيانات اقتصادية إيجابية.. و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» عند ذروة جديدة

وكالات سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» المجمع ذروة جديدة بعد تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع وأشار إلى قوة سوق العمل وسط مخاوف إزاء سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.77%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.83%، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.02%.

كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع، وقادت أسهم البنوك المكاسب مع استمرار التركيز على اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.47%، وتقدم مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.61%، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.55%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.21%. وقال جيف شولتس، من شركة كليربريدج للاستثمارات: تعاملت الأسواق مع الأخبار على نحو جيد، وارتفعت الأسهم رغم الارتفاع المصاحب في أسعار الفائدة.

وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية أن المتداولين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بواقع تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية للخفض الواحد بحلول نهاية العام، وليس ثلاثة تخفيضات مثلما كان متوقعاً قبل صدور البيانات.

وقدمت البنوك الدعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600. وتلقت الأسواق دعماً من الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وفيتنام قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على مستوى العالم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يهدف أولاً إلى إبرام اتفاقية تجارية مبدئية مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي. وفي طوكيو، حقق مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب طفيفة رغم الضبابية التي تحيط بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ظلت الأسهم اليابانية متراجعة معظم الجلسة قبل أن ترتفع عند الإغلاق. وأغلق «مؤشر» نيكاي» مرتفعاً 0.06%.