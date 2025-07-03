سوق دبي يقود ارتفاعات أسواق الخليج بمكاسب 13 ملياراً

عاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات، الخميس، ليحلق السوق إلى أعلى مستوى له منذ جلسة 9 يونيو 2008، إذ قفز المؤشر بـ1.39% أو ما يعادل 79 نقطة، مسجلاً 5748.2 نقطة، ليربح السوق ما يفوق 13 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.6%، ليغلق عند 0.75 درهما، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2018، واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ515 مليون درهم، بما يعادل 49.5% من سيولة السوق الإجمالية.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 3.7% عند 13.95 درهماً، و«إعمار للتطوير» 2.6%، و«سالك» 3.4% عند 6.15 دراهم.

كما ارتفع سهم بنك «دبي الإسلامي» 1.2% عند 9.20 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ أبريل 2006.

وزاد سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» 1.1%، وصعدت أسهم «الإمارات للاستثمار» 9.45%، والمزايا القابضة 4.15%.

فيما انخفضت أسهم «أجيليتي للمخازن» 9.7%، و«الرمز كوربوريشن» 9.24%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 2.98%، و«سبينيس» 2%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب «غير العرب» نحو الشراء بصافي استثمار 309.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 495.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 186.4 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.61% إلى مستوى 9980.74 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 123 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 97 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 85.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «البنك التجاري الدولي» 7.86%، و«بريسايت» 5.99%، و«سبيس 42» 4.3%، وبنك «أبوظبي الأول» 3.12%، بينما ارتفع سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 3% عند 2.42 درهم.

في المقابل تراجعت أسهم «جلفار» 2.66%، و«أسمنت الفجيرة» 2.2%، و«ألف للتعليم القابضة» 1.94%، و«الواحة كابيتال» 1.9%، بينما انخفض سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.4% عند 1.410 درهم.

سيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف لرأسمالها السوقي، جاوزت 33 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 2.21 مليار درهم، موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.04 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 580.4 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 40.26 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية صعد «تاسي» السعودي 1.03%، وبورصة الكويت 0.32%، وقطر 0.56%، ومسقط 0.56%، فيما تراجعت البحرين 0.17%، وخارج منطقة الخليج، أغلقت بورصة مصر أبوابها بمناسبة عطلة ذكرى 30 يونيو.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.03% ليغلق عند 11244 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات ريال.

وارتفع سهم «أرامكو» السعودية بنسبة 1% عند 24.78 ريالاً، وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 4% عند 37.32 ريالاً.

وتصدر سهم سينومي ريتيل ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 29 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 11 مليون سهم، وبقيمة 300 مليون ريال.

وصعدت أسهم السعودي الألماني، وحلواني إخوان، وأماك، ومياهنا، وفقيه الطبية، والبنك الأول، وبنك الرياض، ولوبريف بنسب تراوحت بين 2 و5%، في المقابل، وتراجعت أسهم صادرات، وتكافل الراجحي، وأمريكانا، وأديس، وثمار، والرياض للتعمير بنسب تراوحت بين 2 و3%.

الأردن

ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة،

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.38 في المئة إلى 2818.31 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 12.4 مليون دينار (17.5 مليون دولار).

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.98 في المئة، وسهم الكهرباء الأردنية 2.33 في المئة، وسهم البنك العربي 1.05 في المئة. وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.9 في المئة.