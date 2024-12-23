توقعات بوصول سوق دبي إلى مستوى 5165 نقطة

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.7 % للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مدعوماً بإعلان شركة إعمار العقارية عن سياسة زيادة الأرباح بنسبة 100 %، مما أسهم في تحقيق حوالي 78 % من مكاسب المؤشر.

وأقفل المؤشر عند مستوى 5.057.3 نقطة، متجاوزاً متوسط الحركة البسيط لمدة تسعة أيام، مع وجود دعم قوي عند 4.945 نقطة. ويواجه المؤشر مقاومة عند مستوى 5.165 نقطة، بحسب بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال.

وأظهر رصد «البيان»، قفزة مؤشر سوق دبي المالي بحوالي 25% منذ بداية العام محققاً ارتفاعاً بنسبة 24.57%، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 5057.3 نقطة في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 189.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 876.98 مليار درهم بآخر جلسات الأسبوع الماضي.

وشهد سوق دبي المالي أداءً قوياً منذ بداية عام 2024 ليتصدر مؤشرات البورصات الخليجية في مستويات النمو، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج القوية للشركات والبنوك عن الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

المؤسسات

واصلت المؤسسات ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي المالي، ويأتي ذلك بفضل الإدراجات الجديدة الناجحة، ومكاسب الأسهم القيادية منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، ارتفاع صافي استثمارات المؤسسات بنسبة 45.6% إلى 1.77 مليار درهم منذ بداية تداولات عام 2024 وحتى نهاية تداولات الجمعة الماضية، ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

وكان صافي استثمارات المؤسسات بلغ 808.2 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من تداولات العام الماضي (من بداية تداولات يناير من عام 2023 وحتى تداولات ديسمبر الماضي).

يعد هذا المستوى من صافي استثمارات المؤسسات في سوق دبي المالي الأعلى منذ سنوات، الأمر الذي يعزز من فرص جذبها مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة.

وتفصيلاً، جاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء منذ بداية العام الجاري بقيمة 54.9 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 53.1 مليار درهم.

استثمارات الأجانب

واتجهت استثمارات الأجانب (العرب وغير العرب) إلى الشراء بسوق دبي المالي محققاً صافياً بلغ نحو 2.13 مليار درهم منذ بداية عام 2024، نتيجة عمليات شراء بقيمة 52.9 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 50.8 مليار درهم.

القطاع العقاري

وأعلن مجلس إدارة إعمار، في 13 ديسمبر عن اعتزامه إعلان توزيع أرباح بنسبة 100 % من رأس مال الشركة عن عام 2024، والسنوات القليلة المقبلة.

في عام 2023 دفعت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.5 درهم للسهم الواحد، وبالنظر إلى هذا الإعلان فإن «إعمار» تستعد لمضاعفة توزيعات الأرباح للسهم الواحد بنسبة 100 % لتصل إلى درهم إماراتي واحد، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع السهم بنحو 38 % خلال الأسبوع.

ومنذ هذا الإعلان ارتفع صافي حجم التعاملات على السهم من 9.59 ملايين الأسبوع الماضي إلى 12.6 مليوناً. بالنسبة للسنة المنتهية في 2024 من المتوقع أن تسجل «إعمار» أرباحاً بقيمة 11.4 مليار درهم، و13 مليار درهم لعام 2025.

ووفقاً للقوة النسبية للقطاعات احتفظ مؤشر سوق دبي المالي للقطاع العقاري، الذي يضم كلاً من: «ديار للتطوير»، و«دريك آند سكل» و«إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية» بالمرتبة الأولى طوال الشهر بأكمله، يليه قطاع المواد الذي حافظ على المرتبة الثانية. وأخيراً صعد قطاع البنوك من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة خلال الشهر الماضي.

كما سجلت قطاعات العقارات والمواد والبنوك عوائد بنسبة 26.2 % و7.6 % و2.6 % و2.6 % على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر الأداء المتفوق في هذه القطاعات في المستقبل، مع توقع أن يكتسب القطاع المصرفي المزيد من الزخم.

سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.92 % للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مدفوعاً بسهم الدار العقارية الذي ارتفع بنسبة 2.98 % هذا الأسبوع.

أقفل المؤشر عند مستوى 9.351.25 نقطة، متجاوزاً متوسط الحركة البسيط البالغ 9.000 نقطة، ولديه منطقة دعم قوية عند مستوى 9.230 نقطة، بينما يواجه مقاومة عند مستوى 9.450 نقطة، بحسب بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال.

وأكدت شركة الدار العقارية الأسبوع الماضي أن المنطقة لا يمكنها مواكبة الطلب على المساحات المكتبية التجارية، وأن دبي وأبوظبي تخططان لتوسيع المنطقة الحرة المالية.

فأبوظبي، على سبيل المثال، تخطط لتوسيع نطاق اختصاص منطقتها الحرة المالية إلى جزيرة مجاورة في خطوة ستمنحها مساحة أكبر بعشر مرات. وتماشياً مع ذلك علقت شركة الدار بأنها تخطط لبناء ناطحة سحاب ستضم مكاتب، حيث تبلغ معدلات إشغال المساحات المكتبية في أبوظبي ودبي حالياً 94 % و91.3 % على التوالي.

ومن منظور القوة النسبية كان القطاع الأفضل أداءً خلال الأسبوع هو مؤشر العقارات الذي ارتفع بنسبة 3.04 %، يليه مؤشر الصناعة وقطاع الخدمات المالية بنسبة 1.75 % و0.3 % على التوالي. ومن ثم، وبالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات أداءً متفوقاً.