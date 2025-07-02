الأسهم العالمية حائرة بين بيانات التوظيف الأمريكية وضبابية الرسوم الجمركية

تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد صدور تقرير كشف عن انخفاض مفاجئ في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في يونيو، ما أثار المخاوف بشأن أداء سوق العمل في الولايات المتحدة. فقد انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.09%، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32 %، وكذلك صعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.80 %.

وارتفع سهم «تسلا» بنسبة 3.1% إلى 309.88 دولارات، رغم تراجع تسليماتها في الربع الثاني لهذا العام بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 384.12 ألف سيارة، لتسجل بذلك ثاني انخفاض فصلي على التوالي، في ظل استمرار التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بما في ذلك المنافسة المحتدمة من شركات صينية. وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن إجمالي تسليماتها في الربع الثاني بلغ 384.12 ألف مركبة، فيما وصل حجم الإنتاج إلى 410.24 آلاف سيارة.

وسجل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي انكماشاً غير متوقع في يونيو، في إشارة محتملة إلى أن الاقتصاد قد لا يكون بالقوة التي يعتقدها المستثمرون، الذين دفعوا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو مستويات قياسية في نهاية الشهر. وأفاد تقرير صادر عن شركة «ADP» لمعالجة بيانات الرواتب، بأن القطاع الخاص فقد 33 ألف وظيفة خلال الشهر، في أول تراجع يُسجّل منذ مارس 2023، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم «داو جونز» تشير إلى إضافة 100 ألف وظيفة. كما جرى خفض تقديرات شهر مايو من 37 ألف وظيفة إلى 29 ألفاً فقط. ودعمت هذه البيانات ارتفاع احتمالات توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى 23.3%، من 20% في اليوم السابق، بحسب أداة «سي إم إي فيد ووتش».

وأغلقت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع بقيادة أسهم شركات الطاقة المتجددة بعدما تخطى مشروع قانون الميزانية المعدل في الولايات المتحدة تصويتاً حاسماً، في حين انصب التركيز على أي اتفاقات تجارية قد تبرم قبل موعد نهائي حدده الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة ويحل في التاسع من يوليو.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على صعود بنسبة 0.18 %، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.48 %، فيما انخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.12 %، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.99 %.

وارتفع سهم شركة «إل.في.إم.إتش» للسلع الفاخرة والمدرجة في باريس وكذلك سهم مونكلير الإيطالية وبربري البريطانية بنحو 4 % لكل منها، وقدموا أكبر دعم لمؤشر «ستوكس 600». وسجلت الأسهم المرتبطة بالتعدين أفضل أداء بين القطاعات الفرعية على مؤشر «ستوكس». وارتفع قطاع السيارات 1.6 % وتقدمت بنوك منطقة اليورو 1.5 %.

وفي طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية بشكل طفيف متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وحالة الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية، في حين قدمت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعض الدعم للأسواق. وفي تصريحات أدلى بها الثلاثاء، أبقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في اجتماع المجلس القادم يومي 29 و30 يوليو. وتراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.56 %.