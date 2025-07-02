صدمة في «وول ستريت» من بيانات التوظيف الأمريكية

تباينت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، بعد صدور تقرير كشف عن انخفاض مفاجئ في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في يونيو، ما أثار المخاوف بشأن أداء سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو 99 نقطة إلى 44408 نقاط، كما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6192 نقطة، فيما ارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.1% أو 26 نقطة إلى 20236 نقطة.

وارتفع سهم «تسلا» بنسبة 3.1% إلى 309.88 دولارات، رغم تراجع تسليماتها في الربع الثاني لهذا العام بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 384.12 ألف سيارة، لتسجل بذلك ثاني انخفاض فصلي على التوالي، في ظل استمرار التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بما في ذلك المنافسة المحتدمة من شركات صينية.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن إجمالي تسليماتها في الربع الثاني بلغ 384.12 ألف مركبة، فيما وصل حجم الإنتاج إلى 410.24 ألف سيارة.

التوظيف

سجل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي انكماشاً غير متوقع في يونيو، في إشارة محتملة إلى أنّ الاقتصاد قد لا يكون بالقوة التي يعتقدها المستثمرون، الذين دفعوا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو مستويات قياسية في نهاية الشهر.

وأفاد تقرير صادر عن شركة «ADP» لمعالجة بيانات الرواتب، الأربعاء، بأن القطاع الخاص فقد 33 ألف وظيفة خلال الشهر، في أول تراجع يُسجّل منذ مارس 2023، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم «داو جونز» تشير إلى إضافة 100 ألف وظيفة. كما جرى خفض تقديرات شهر مايو من 37 ألف وظيفة إلى 29 ألفاً فقط.

دعمت هذه البيانات ارتفاع احتمالات توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى 23.3%، من 20% في اليوم السابق، بحسب أداة «سي إم إي فيد ووتش».

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لإمكانية إبرام صفقات تجارية عالمية، بالإضافة إلى احتمالية مزيد من التيسير النقدي من البنوك المركزية.

وارتفع مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 0.3%، وصعد مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.4%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للدول لإنهاء الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فستتلقى الدول المتأثرة رسائل رسمية توضح معدلات التعريفة الجمركية التي ستواجهها.

ومع ذلك، فقد تعزز تفاؤل المستثمرين أخيراً بتوقع إبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، خصوصاً بعد إعلان الأسبوع الماضي عن إنهاء الولايات المتحدة لصفقة تجارية مع الصين.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي، مجموعة من المطالب خلال اجتماعات مع إدارة ترامب هذا الأسبوع.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي عن اعتقادها بإمكانية تأمين صفقة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو.

اليابان

تراجعت الأسهم اليابانية بشكل طفيف متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وحالة الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية، في حين قدمت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعض الدعم للأسواق.

ويترقب المستثمرون اليابانيون انتخابات الغرفة العليا من البرلمان والمقررة في 20 يوليو وفرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، والذي أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتم التوصل إليه قبل الموعد النهائي الذي حدده في التاسع من يوليو لفرض رسوم جمركية أعلى.

وتراجع المؤشر نيكاي 223.85 نقطة بما يعادل 0.6 بالمئة ليغلق عند 39762.48 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الجاري، إلا أنه ارتفع بنحو 11% منذ الثاني من أبريل حينما أعلن ترامب عن رسومه الجمركية المضادة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21%.

وقال كينجي آبي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية، إن قوة نيكاي ترجع إلى توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، وارتفاع أسهم أشباه الموصلات عالمياً خلال الشهر الماضي.

وأضاف: «توقع جزء من المتعاملين في السوق الأخبار التي تفيد بأن المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تسير على ما يرام لأنها استغرقت وقتاً طويلاً... لذلك، فإن احتمال عدم توصل طوكيو وواشنطن إلى اتفاق ليس مفاجئاً».

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 بالمئة.

وكان سهم دايكن إندستريز المحدودة أكبر الرابحين بالنسبة المئوية إذ قفز 4.6%.

وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم مجموعة كونامي مطورة ألعاب الفيديو الذي هوى 6.86% يليه سهم بانداي نامكو القابضة الذي تراجع 5.14% وكاواساكي للصناعات الثقيلة بانخفاض خمسة بالمئة.