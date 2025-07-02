300 مليار دولار خسائر البيع على المكشوف في الأسهم الأمريكية

قالت شركة «إس ثري بارتنرز» لأبحاث السوق، إن عمليات بيع الأسهم على المكشوف في السوق الأمريكي سجلت خسائر دفترية بلغت 300 مليار دولار، منذ وصول سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته في 8 أبريل،



وتمثل هذه الخسائر تراجعاً نسبته 22% في مراكزهم حتى الجمعة 27 يونيو، بينما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» ومؤشر «راسل 3000» بنسبة 24%، وقفز «ناسداك المركب» بنسبة 33%، خلال تلك الفترة،



وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى الخسائر منذ أبريل، بتراجع قدره 105 مليارات دولار، يليه قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بخسائر بلغت 41 مليار دولار، ثم القطاع الصناعي بخسائر ناهزت 37 مليار دولار.

أما على صعيد الشركات، فجاءت الخسائر الأكبر في مراكز البيع على المكشوف في أسهم كل من «إنفيديا»، و«تسلا»، و«مايكروسوفت»، بحسب «سي إن بي سي»، وفي المقابل، كانت بعض الرهانات مربحة، مثل تلك التي استهدفت أسهم «يونايتد هيلث جروب»، و«ساريبتا ثيرابيوتكس»، و«بريستول مايرز سكويب».

ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها البائعون على المكشوف منذ أبريل، فإن إجمالي مراكز البيع على المكشوف لا يزال مرتفعاً؛ حيث ارتفعت قيمتها بنحو 139 مليار دولار منذ بداية عام 2025، أي بزيادة قدرها 10.5%.