استعادت الأسواق العالمية توازنها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مسجلة موجة ارتداد جماعية بعد سلسلة من الخسائر والضغوط البيعية الحادة. وعادت شهية المخاطرة لتتصدر المشهد من جديد، مدفوعة باقتناص المستثمرين للأسهم القيادية بأسعار مغرية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي استمد زخماً إضافياً من عودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا».

وامتدت موجة الانتعاش من وول ستريت، التي سجلت فيها المؤشرات الأمريكية أفضل مكاسبها الأسبوعية منذ أشهر، لتشمل البورصات الأوروبية والآسيوية، في إشارة إلى تحسن نسبي لمعنويات المستثمرين عالمياً وتراجع حدة التقلبات التي سيطرت على التداولات في الأسابيع الماضية.

وفي أسواق السلع رسمت التداولات لوحة متباينة عكست تداخل العوامل الجيوسياسية مع قوى العرض والطلب؛ إذ انقسمت أسعار النفط بين صعود خام برنت وتراجع الخام الأمريكي تحت ضغط المخزونات، فيما نجح الذهب والفضة في انتزاع مكاسب أسبوعية بدعم من الشراء الانتقائي، رغم استمرار ضغوط قوة الدولار وتوقعات الفيدرالي المتشددة.

وول ستريت

وانتعشت بورصة وول ستريت هذا الأسبوع، بعد أن تمكنت المؤشرات الرئيسية من تعويض خسائرها الحادة التي تكبدتها في الأسبوع السابق. وجاء هذا الارتداد مدعوماً بموجة شراء نشطة استهدفت أسهم التكنولوجيا التي بدت جاذبة للمستثمرين عقب موجة البيع الأخيرة، بالتزامن مع الزخم الإيجابي الذي أضفته عودة جنسن هوانغ إلى منصبه في شركة إنفيديا، ما أعاد الثقة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقاد السوق نحو موجة صعود جماعية.

وفي صدارة المشهد، قاد مؤشر ناسداك المركب قاطرة المكاسب الأسبوعية، مسجلاً قفزة لافتة بلغت نحو 6.68 %، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 24130 نقطة. ويُعد هذا الأداء هو الأقوى للمؤشر التكنولوجي منذ شهر أبريل الماضي، في دلالة واضحة على أن شهية المخاطرة عادت نسبياً لتركز على أسهم النمو والشركات القيادية في القطاع الرقمي.

ولم يكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعيداً عن هذا الزخم، إذ ارتفع بنحو 5.60 % على مدار جلسات الأسبوع ليغلق عند مستوى 7297 نقطة. وبهذا الإغلاق، يوقع المؤشر الأوسع نطاقاً في السوق الأمريكية على أفضل حصيلة أسبوعية له منذ أبريل 2025، مستفيداً من اتساع رقعة الارتفاعات لتشمل قطاعات حيوية إلى جانب التكنولوجيا.

أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد سجل بدوره صعوداً قوياً بنسبة 5.46 % ليختتم تداولات الجمعة مستقراً عند مستوى 50775 نقطة. ويمثل هذا الأداء أكبر مكسب أسبوعي يحققه المؤشر منذ أكتوبر 2022، ما يعكس حالة التفاؤل التي شملت الأسهم الصناعية والقيادية الكبرى بعد أسبوع من الضغوط البيعية.

أوروبا

وفي أوروبا، تغلبت شهية المخاطرة على حالة الحذر في أسواق الأسهم بالقارة العجوز هذا الأسبوع، لتنجح البورصات الرئيسية في تسجيل مكاسب أسبوعية جماعية. جاء هذا الانتعاش مدفوعاً بعودة المستثمرين لاقتناص الأصول عالية المخاطر، مستغلين المستويات السعرية المغرية التي خلفتها موجة الخسائر التي ضربت الأسواق في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعلى صعيد الأداء العام، قاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة التعافي، مرتفعاً بنحو 2.91 % على مدار جلسات الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 643.85 نقطة. ويعد هذا الصعود هو الأقوى للمؤشر القياسي منذ منتصف شهر مايو الماضي، ما يعكس عودة الزخم الشرائي إلى شريحة واسعة من الأسهم الأوروبية.

وفي الأسواق الرئيسية داخل منطقة اليورو، واصلت المؤشرات مسارها الصاعد؛ إذ حقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.88 % ليختتم التداولات عند مستوى 8156 نقطة، فيما لحق به مؤشر داكس الألماني مرتفعاً بنحو 2.57% ليصل عند الإغلاق إلى 25441 نقطة، مدعوماً بتحسن المعنويات تجاه الأسهم الصناعية والتصديرية.

أما في لندن، فقد تفوق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على نظرائه في القارة، مسجلاً أكبر نسبة صعود أسبوعي بلغت 3.41%، لينهي جلسة الجمعة مستقراً عند مستوى 10699 نقطة.

آسيا

وفي آسيا، نجح مؤشر نيكاي الياباني في استعادة توازنه خلال تعاملات الأسبوع، محققاً مكاسب أسبوعية أكثر من 4% ليضيف إلى رصيده 2274.46 نقطة، وينهي جلسة الجمعة عند مستوى 58711.11 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق البالغ 56436.65 نقطة.

جاء هذا الصعود مدفوعاً بموجة تعافٍ في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مستفيداً من تحسن معنويات المستثمرين عالمياً بعد موجة البيع الحادة التي ضغطت على القطاع في الفترة الماضية.