تصدرت أسواق المال المحلية مكاسب البورصات العربية في للأسبوع الثاني، في حين عكست تحركات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي هيمنة اللون الأحمر على غالبية المؤشرات الرئيسية.

وتفاوتت حدة الضغوط من سوق إلى آخر، سواء على مستوى أداء المؤشرات أو القيمة السوقية وحركة التداول، إذ سجلت بعض البورصات خسائر ملحوظة في قيمتها السوقية، بالتزامن مع تراجع السيولة، فيما بدت التحركات أكثر محدودية في أسواق أخرى، لتتباين معها أيضاً مكاسب وخسائر الأسهم الفردية.

سوق دبي

قفز مؤشر سوق دبي بنسبة 5.6% في أسبوع، وقاد سهم «دبي الإسلامي» ارتفاعات السوق صاعداً بنسبة 27.5%، وارتفعت أسهم وطنية إنترناشيونال 19.7%، وسوق دبي المالي 15.65%، وأملاك للتمويل 13.92%.

وانخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 12.3%، ومخازن 8.3%، وجي إف إتش 7.8%، وسكون تكافل 4.8%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.78% في 5 جلسات، وارتفعت أسهم حياة للتأمين 62.2%، والبحيرة للتأمين 14.9%، ودار التأمين 14.2%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 9.4%، فيما تراجعت أسهم العربي المتحد 8.97%، ودار التمويل 4.95%، وبنك الاستثمار 4.76%، وإنفيكتوس للاستثمار 4.3%.

السعودية

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9923.65 نقطة مقابل 10158.90 نقطة في الأسبوع السابق.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.216 تريليونات، لتبلغ خسائرها السوقية 95.58 مليار ريال.

وفيما يتعلق بحركة التداول، هبطت قيم التداول إلى 13.88 مليار ريال، بينما ارتفعت كميات التداول إلى 901.42 مليون سهم.

وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الأسبوع، تصدر سهم الكثيري قائمة التراجعات بهبوط نسبته 18.01%، تلاه سهم جرير 13.69%، ثم رتال بنسبة 10.44%، فيما تصدر سهم الخليجية العامة قائمة الارتفاعات بصعود نسبته 31.33%، تلاه سهم رؤوم بارتفاع 18.49%، وأسيج 9.2%.

الكويت

كما اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية؛ إذ هبط مؤشر السوق الأول بنسبة هامشية بلغت 0.08% ليستقر عند مستوى 8949.53 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي هامشياً بنحو 0.2% لينهي الأسبوع عند 8441.64 نقطة، فيما استقر مؤشر السوق العام عند 8496.83 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» انخفاضاً بنسبة 0.51% منهياً التعاملات عند 9152.71 نقطة.

واستقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند 51.03 مليار دينار في نهاية الأسبوع. في حين شهدت مؤشرات النشاط تراجعاً جماعياً، حيث انخفضت أحجام التداول إلى 1.60 مليار سهم، وتراجعت السيولة لتسجل 347.84 مليون دينار، كما هبط عدد الصفقات إلى 88.30 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية خلال الأسبوع، تصدر سهم المساكن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه 12.29%، تلاه سهم إيفا فنادق الذي هبط بنسبة 10.37%، ثم سهم مواشي منخفضاً بنسبة 7.91%، بينما جاء سهم التقدم في مقدمة الأسهم المرتفعة بارتفاع نسبته 8.50%، ثم سهم بيت الطاقة الذي صعد بنسبة 7.59%، وشعبية بنسبة 7.5%.

قطر

وأغلق مؤشر بورصة قطر العام منخفضاً بنسبة 0.42% منهياً التعاملات عند مستوى 10020.18 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في ختام التعاملات 614 مليار ريال قطري. وعلى مستوى حركة التداول الأسبوعية، سجلت قيم التداولات الأسبوعية 1.99 مليار ريال، كما سجلت أحجام التداولات 805.45 ملايين سهم، وذلك عبر تنفيذ 136.96 ألف صفقة.

أما على صعيد الأسهم الفردية خلال الأسبوع، فقد جاء سهم الأهلي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بصعود نسبته 5.14%، تلاه سهم مخازن الذي صعد بنسبة 4.75، ثم سهم الميرة بنحو 4.6%، بينما تصدر سهم ودام قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 4.17%، تلاه سهم الفالح الذي هبط بنسبة 4%، ثم سهم مزايا بنسبة 3.44%.

مسقط

وفي مسقط، أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.98% خلال 3 جلسات فقط، ليغلق عند مستوى 7188.76 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.45% لتصل إلى 38.67 مليار ريال عماني، مقارنة مع 38.85 مليار ريال في الأسبوع الماضي بخسائر سوقية بلغت 174.95 مليون ريال.

وعلى صعيد حركة التداول خلال الأسبوع، تراجعت قيم التداولات بنسبة 48.42%، لتسجل 122.9 مليون ريال مقارنة بنحو 238.26 مليون ريال في الأسبوع السابق.

وتصدر سهم أسمنت عمان قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 8.78%، تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بانخفاض 8.11%، ثم سهم العمانية المتحدة للتأمين بهبوط 6.38%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأسهم المرتفعة بنمو نسبته 8.89%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بمكاسب 7.88%، ثم سهم العمانية القطرية للتأمين بنمو 4.43%.

البحرين

كذلك أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على تراجع لمؤشريها الرئيسيين؛ إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1807.34 نقاط، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.66% ليستقر عند مستوى 837.57 نقطة.

على صعيد حركة التداول، بلغت القيمة المتداولة نحو 19.53 مليون دينار بحريني موزعة على كميات تداول قدرها 92.06 مليون سهم.

وتصدر سهم ALBH قائمة التراجعات بانخفاض بنسبة 3.73%، تلاه سهم GFH الذي تراجع بنسبة 2.88%، ثم سهم SALAM بنسبة 1.9%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم SILAH قائمة الارتفاعات بنمو 3.8%، ثم سهم SEEF الذي صعد بنسبة 1.55%، وسهم BISB بنسبة نمو 1.45%.

بورصة مصر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداء متراجعاً خلال تعاملات الأسبوع، مع هبوط جماعي للمؤشرات الرئيسية ومؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وتصدر مؤشر EGX70 EWI قائمة الخسائر بنسبة 3.54%، فيما خالف مؤشر تميز الاتجاه العام للسوق مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.88%.

وأغلق مؤشر EGX30، المقوم بالجنيه، عند مستوى 50,311.78 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.23%، بعدما تحرك خلال الأسبوع بين 49,805.36 نقاط كأقل مستوى و51,458.04 نقطة كأعلى مستوى، وهو مستوى بداية الأسبوع أيضاً.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.54%، ليغلق عند 16886.22 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 17505.78 نقاط، فيما سجل خلال تعاملات الأسبوع أدنى مستوى عند 16506.37 نقاط، وتراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.13%، لينهي الأسبوع عند 22679.37 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح 23412.35 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 2.08%، مغلقاً عند 6088.89 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 6,222.20 نقطة وأدنى مستوى عند 5986.18 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.16%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 62360.26 نقطة، مقابل 63,735.27 نقطة عند بداية الفترة.

وسجل مؤشر EGX35-LV انخفاضاً بنسبة 1.87%، ليغلق عند 5772.67 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 5882.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18%، لينهي الأسبوع عند 2735.68 نقطة، مقابل 2740.70 نقطة.

وعلى خلاف الاتجاه العام للمؤشرات، ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.88%، ليغلق عند 43428.93 نقطة، بعدما تحرك خلال الأسبوع بين 41107.59 نقاط كأدنى مستوى و44351.08 نقطة كأعلى مستوى، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 43049.35 نقطة.