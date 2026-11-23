أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المدرجة فيه بنسبة 20.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 167.6 مليار درهم، بما يعكس قدرتها على الحفاظ على استقرار أدائها ضمن مختلف الدورات الاقتصادية.

كما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية معدلاً مرتفعاً للالتزام بمواعيد الإفصاح المالي، حيث التزمت 98 % من الشركات المدرجة التي يستمر تداول أسهمها بالإفصاح عن بياناتها المالية بعد مراجعتها ضمن المهلة المحددة البالغة 45 يوماً.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الإفصاح عن البيانات المالية في المواعيد المحددة يسهم في تعزيز شفافية السوق، ويتيح للمستثمرين الاطلاع على معلومات دقيقة ومحدّثة، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.