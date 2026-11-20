

دبي- البيان

تصدرت أسواق المال المحلية مكاسب البورصات العربية في أسبوع، في حين سجلت المؤشرات أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع امتداد الضغوط البيعية إلى عدد من القطاعات والأسهم الرئيسة.

وواجهت الأسواق موجة من الضغوط الخارجية التي دفعت معظم مؤشراتها نحو المنطقة الحمراء، حيث تصدّر المشهد القلق من عودة التشديد النقدي الأمريكي، بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية استئناف رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما ألقى بظلاله المباشرة على الأسواق المحلية.

وعلى الصعيد الداخلي والفني، تزامنت هذه العوامل الضاغطة مع انتهاء موسم الإفصاح عن نتائج الربع الثالث، ما ترك البورصات في حالة فراغ من المحفزات التشغيلية الجديدة، ودفع السيولة إلى التراجع في بعض الأسواق.



سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.46 %، إلى 6226 نقطة في 5 جلسات.

وارتفعت أسهم اكتتاب القابضة 7.24 %، وسبينس 4.9 %، وجي إف إتش 4.4 %، وتعاونية الاتحاد 3.3 %، فيما انخفضت أسهم وطنية إنترناشيونال 7.3 %، وشعاع كابيتال 5.94 %، ودبي للمرطبات 5 %، وسكون للتأمين 4.9 %.



سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.97 %، إلى 9760.61 نقطة خلال أسبوع.

وصعدت أسهم سبيس 42 12.2 %، وبيورهيلث القابضة 9 %، وأدنوك للإمداد 8.75 %، وطيران أبوظبي 6.8 %، في المقابل انخفضت أسهم إنفستكورب كابيتال 5.7 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، ومجموعة أرام 4.7 %، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 4.6 %.



السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 1.62 %، مغلقاً عند مستوى 10158.9 نقطة، تحت ضغط تراجع شبه جماعي للقطاعات المتداولة (باستثناء الطاقة والأدوية).

كما تراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 16.07 مليار ريال، وانخفضت أحجام التداول لتسجل 888.23 مليون سهم.

وبالتوازي مع حركة المؤشرات، بلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية التعاملات 9.312 تريليونات ريال سعودي، مسجلة خسارة أسبوعية بقيمة 36.07 مليار ريال.

على صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم أمانة للتأمين قائمة التراجعات بخسارة 16.52 %، تلاه سهم تهامة متراجعاً بنسبة 14.82 %، ثم سهم جاهز بانخفاض نسبته 13.27 %، فيما تصدر سهم الإعادة السعودية قائمة الارتفاعات بنسبة صعود بلغت 12.45 %، تلاه سهم الكابلات السعودية بارتفاع نسبته 10.28 %، ثم سهم المملكة 5.14 %.



الكويت

وكسر السوق الكويتي سلسلة مكاسب امتدت لثلاثة أسابيع متتالية، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 8499.43 نقطة، بتراجع 0.89 %، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68 %، مغلقاً عند مستوى 8956.33 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.94 %، إلى 8425.02 نقطة. كذلك انخفض مؤشر الرئيس 50 بنسبة 4.95 %، إلى 9199.8 نقطة.

وارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 1.88 مليار سهم، كما نمت قيم التداولات إلى 406.65 ملايين دينار كويتي، وارتفع عدد الصفقات إلى 94.59 ألف صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم 51.05 مليار دينار كويتي، بخسارة 459 مليون دينار عن مستويات الأسبوع الماضي.

وفي ما يتعلق بأداء الأسهم، تصدر سهم الأنظمة قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 23.29 %، تلاه سهم وطنية الذي انخفض بنسبة 21.05 %، ثم سهم مخازن بتراجع 12.66 %، فيما تصدر سهم مراكز قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 6.55 %، تلاه سهم كفيك الذي صعد بنسبة 6.54 %، ثم سهم يونيكاب الذي صعد بنسبة 6.22 %.



قطر

بينما على الجانب الآخر، سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، لينهي المؤشر العام الأسبوع عند مستوى 10062.79 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.34 %.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم في ختام تعاملات الأسبوع 614 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيم التداولات الأسبوعية 1.99 مليار ريال، توزعت على أحجام تداول وصلت إلى 805.45 ملايين سهم، نُفذت عبر 136.96 ألف صفقة.

وتصدر سهم الأهلي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 5 % تقريباً، تلاه سهم مخازن الذي صعد بنسبة 4.7 %، ثم سهم الميرة بنسبة 4.6 %. فيما تصدر سهما ودام والفالح قائمة التراجعات بهبوط 4 % تقريباً لكل منهما، ثم سهم مزايا الذي هبط بنسبة 3.4 %.



مسقط

وتحت ضغط تراجعات جماعية للمؤشرات القطاعية، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 محصلة حمراء هذا الأسبوع، ليتراجع إلى النقطة 7259.97، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 7354.90 نقطة، وبانخفاض 1.29 %، أو ما يعادل 94.93 نقطة.

فيما ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 19.83 %، وارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 18.84 %. بينما انخفض عدد الصفقات بنسبة 1.16 %.

وتصدر سهم ريسوت للأسمنت قائمة التراجعات، بانخفاض بلغت نسبته 24 %، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة، الذي انخفض بنسبة 13.46 %، وتراجع سهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 10 %، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم مطاحن صلالة قائمة المكاسب بنمو أسبوعي 10 %، تلاه سهم بركاء لتحلية المياه، الذي صعد بنسبة 7.89 %، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية الذي ارتفع بنسبة 7.53 %.



البحرين

كما أنهت بورصة البحرين تعاملاتها على تراجع، إذ أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,823.55 نقطة، بانخفاض نسبته 0.25 %، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي ليصل إلى 851.68 نقطة، بنسبة تغير بلغت 0.65 %.

وبلغت القيمة المتداولة خلال الفترة 5097,635 ديناراً بحرينياً، فيما وصلت الكمية المتداولة إلى 11283,787 سهماً.

وعلى صعيد حركة الشركات، سجل عدد الشركات الأكثر ربحاً 3 شركات، مقابل 11 شركة جاءت في قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً.

وتصدر سهم ESTERAD قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 26 %، تلاه سهم BKIC بنسبة 7.6 %، ثم سهم ITHMR بانخفاض 4.7 %، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم TAKAFUL قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 9.68 %، تلاه سهم KHALEEJI بارتفاع 7.69 %، ثم سهم ALBH الذي صعد بنسبة 2 %.



بورصة مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال أسبوع، وأغلق مؤشر «EGX 30» تداولات الأسبوع عند 51458 نقطة، مسجلاً انخفاضاً على أساس أسبوعي بنسبة 1.09 %، وسجل مؤشر «EGX 70» تراجعاً بنحو 5.5 %، مغلقاً الأسبوع عند 17505 نقاط.

وسجل مؤشر «EGX 100» انخفاضاً بنحو 4.4 %، عند 23412 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة «EGX 33» بنحو 0.79 %، ليغلق عند 6218 نقطة، وحقق مؤشر «EGX30 CAPPED» هبوطاً بنحو 1.11 %، مغلقاً الفترة عند 63735 نقطة.



القيمة السوقية

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المصرية المقيدة في نهاية تداولات الأسبوع 4.063 تريليونات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 2.5 % على أساس أسبوعي.

إجمالي التداولات

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 652 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9291 مليون ورقة منفذة على 1191 ألف عملية.

ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 596.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 12870 مليون ورقة منفذة على 1477 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 7.9 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.08 % خلال الأسبوع.



تداولات المستثمرين

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.1 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4 %، والعرب على 2.6 %، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 35.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 153.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.