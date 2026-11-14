الأسواق العالمية تجتاز حالة عدم اليقين بأداء أسبوعي إيجابي

نجحت الأسواق العالمية في الخروج بأسبوع إيجابي رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد المالي العالمي، وسط تفاعل المتداولين مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وإعادة تقييمهم لمراكزهم الاستثمارية.

وتداخلت خلال الأسبوع مجموعة من العوامل المؤثرة في توجهات الأسواق، من نتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى توقعات السياسة النقدية الأمريكية ومخاطر التوترات الجيوسياسية، ما انعكس على تحركات الأسهم والسلع في مختلف الأسواق.

وبين تغير شهية المخاطرة وتباين رهانات المستثمرين، اتجهت البورصات العالمية والسلع إلى مسارات مختلفة، لتكشف تعاملات الأسبوع عن خريطة متباينة لأداء الأصول الاستثمارية، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.

وول ستريت

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر على ارتفاع، رغم موجة الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق، لتسجل أفضل أداء أسبوعي لها منذ أوائل أغسطس، مدعومة بمكاسب جماعية للمؤشرات الرئيسية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 52347.55 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.5 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند 7,561.67 نقطة. كما سجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب أسبوعية بلغت 2.3%، ليغلق عند مستوى 25136.273 نقطة.

جاءت هذه المكاسب رغم تعرض الأسهم الأمريكية لضغوط بيعية خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع، مع تجدد التقلبات في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على خلفية التطورات المتعلقة بشركة إنفيديا واستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وهو ما انعكس بصورة أكبر على أداء مؤشر ناسداك.

وعلى صعيد الأسهم، تعرضت إنفيديا لضغوط ملحوظة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة عقب رحيل هوانغ، فيما سجلت بعض شركات أشباه الموصلات مكاسب قوية، من بينها AMD التي ارتفعت بنحو 18.9%، وبرودكوم بنحو 18.2% خلال الأسبوع.

أوروبا

وسجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً أسبوعياً إيجابياً ومكاسب ملحوظة، مدعومة بتقييم المستثمرين لنتائج الأعمال الفصلية عن الربع الثالث من 2026، وتوجه المتداولين نحو التنويع والابتعاد المؤقت عن قطاع التكنولوجيا عالمياً، وهو ما ساعد الأسواق على تجاوز حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية والتذبذبات التي شهدتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية بختام تعاملات جلسة الجمعة، قفز مؤشر ستوكس 600 بنحو 2.44 % خلال الأسبوع مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو، ليصل إلى مستوى 664.14 نقطة.

وفي السياق ذاته، حقق مؤشر داكس الألماني مكاسب أسبوعية بلغت نحو 3.60 % ليختتم التعاملات عند 26750 نقطة. كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 2.82 % منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 8369 نقطة. وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 2.15 % ليصل عند إغلاق الجمعة إلى 10903 نقاط.

آسيا

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 6.46 %، ليصعد من مستوى 57434.77 نقطة في نهاية الأسبوع السابق إلى 61142.35 نقطة في نهاية الأسبوع الحالي، رابحاً نحو 3707.58 نقطة، في أداء يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء سوق الأسهم اليابانية خلال تعاملات الأسبوع.